Denuncian haitianización en sectores RD

Tras el Censo de Población y Vivienda 2022 revelar que la población dominicana se ha reducido en los últimos 30 años, pero que en 15 provincias ha crecido, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresistas, Pelegrín Castillo, afirmó que el aumento se debe al estímulo de los haitianos para ocupar diversos sectores del país.

Denunció que organismos internacionales en contubernio con empresarios y políticos fomentan el desplazamiento de los extranjeros hacia territorio dominicano haitianizados como la provincia La Altagracia, que tiene una tasa de crecimiento de 4.18%, debido a que diferentes barrios están compuestos por haitianos.Indicó en comunidades como Hoyo de Friuza, en Bávaro, superan el 90 por ciento.

Luego, en Villa Cerro, Antonio Guzmán, Pepe Rosario de Higüey, La Otra Banda, Verón, Mata Mosquito y otros pueblos están haitianizados.

Dijo no confiar en los datos de la ONE, que en su según informe no detalla el aumento vertiginoso de la migración haitiana y si lo extranjeros fueron censados, debido a que se refiere al empadronamiento de los hogares dominicanos.

Además, de la provincia La Altagracia, les siguen con mayor crecimiento poblacional San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, La Romana, Dajabón, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.También, San José de Ocoa, Independencia, Peravia, El Seibo, Valverde, Samaná y Montecristi, donde las diversas actividades económicas informal han sido desplazada en gran medida por los extranjeros, en su mayoría ilegales en República Dominicana.

El exdiputado nacionalista indicó que Estados Unidos, Francia y Canadá han orquestado un plan para que el éxodo masivo de los extranjeros continúe a República Dominicana argumento que viven una crisis humanitaria en país.

Precisó que el objetivo es desplazar desde Haití a otros tres millones de haitianos hacia Quisqueya.