El presidente saliente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera (ANEIH), Antonio Taveras Guzmán, denunció la parálisis del aparato productivo nacional, como consecuencia de la confabulación entre una élite del empresariado nacional con sectores políticos enquistados en el poder, que ha convertido al país de productor a importador a gran escala.

“Nuestro país ha venido perdiendo competitividad, nuestras empresas han perdido competitividad, el sector industrial está en el suelo y ha perdido toda su capacidad de aporte al Producto Interno Bruto y la agroindustria es prácticamente cero”, manifestó.

Taveras Guzmán pidió a los dominicanos salir al frente a esa y otras graves situaciones que amenazan con convertir el país en “una sociedad inviable”.

“El país está viviendo una situación que de cara al futuro inmediato podría convertirnos en una sociedad inviable si todos los dominicanos no nos comprometemos con los cambios que nos está exigiendo la economía de hoy, que tiene que ver con tener empresas productivas y ser competitivos”, precisó.

Confabulación

El dirigente empresarial sostuvo que la confabulación entre empresarios y políticos “está generando la depredación acelerada del Estado dominicano, pues muchos de los negocios que se hacen terminan desfalcando al Estado”.

Se refirió a los “grandes monopolios y las grandes concentraciones de dos de los tres grandes grupos económicos que no permiten que la mediana y pequeña empresa pueda escalar a peldaños superiores”.

En este sentido agregó que “muchos de estos grupos confabulados con este sector político cambian leyes en el Congreso, cambian reglamentos en aduanas, para cerrarle el paso a cualquier competencia”.

Reorganizar

Taveras Guzmán consideró imprescindible reorganizar al país, porque el mundo de hoy exige una nación transparente, donde la institucionalidad y las leyes funcionen, para darles seguridad a los empresarios a la hora de invertir en el territorio nacional.

“Ninguna inversión extrajera viene al país si no se siente segura en términos jurídico ”, precisó

Asimismo, consideró que con los actuales niveles de inseguridad ciudadana es imposible que crezca el turismo.

Sobre competitividad dijo que que hay que volver al campo con una nueva agricultura, una nueva industria, que ponga a la nación a competir en los mercados internacionales.

El empresario industrial destacó que luego de entregar la presidencia de la ANEIH decidió dar un paso al frente, porque nadie se puede quedar sentado en su casa.

Taveras Guzmán señaló que, a pesar de no militar en ningún partido político “no me voy a la playa, no me retiro a mis empresas, voy a dar un paso al frente”.

Un Apunte

Dar un paso adelante

