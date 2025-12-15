Deportaciones de haitianos y auge comercial convierten a Pedernales en punto clave fronterizo

PEDERNALES.– La deportación de cientos de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular por este punto fronterizo, junto a la salida voluntaria de otros y el aumento del flujo comercial, han convertido a Pedernales en un foco de interés para autoridades y comerciantes.

Más de diez unidades de transporte interno de la Dirección General de Migración llegaron este lunes repletas de inmigrantes haitianos deportados, procedentes de distintos puntos del país.

Al mismo tiempo, se observa un dinamismo en el mercado de intercambio comercial, que combina acciones de protección territorial con un importante apoyo comercial hacia los vecinos de Haití, especialmente en productos de primera necesidad.

Esta situación ha generado interés de comerciantes de otras regiones en Pedernales, así como una presencia activa de los organismos migratorios, que mantienen una labor de control, con atención humanitaria hacia los ciudadanos haitianos y respeto a la soberanía nacional.

Mientras continúan las deportaciones masivas, el intercambio comercial fronterizo sigue en crecimiento, bajo la vigilancia de las autoridades, que se mantienen atentas para evitar cualquier irregularidad en la zona.