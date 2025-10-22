Parte de los 82 mineros rescatados ayer muestran regocijo en una sala de Cormidom, mientras esperan el permiso para trasladarse a sus hogares.

Tras rescatar a los 82 mineros que habían quedado atrapados en un derrumbe ocurrido la mañana de ayer en la mina Cerro de Mai­món, provincia Mon­señor Nouel, las autori­dades informaron que realizarán una inves­tigación para determi­nar las causas del des­lizamiento y establecer las medidas correctivas correspondientes.

El director general de Minería, Rolando Mu­ñoz, encabezó la ins­pección en el lugar del incidente y adelantó que se realizará una in­vestigación exhaustiva una vez se asegure la estabilidad del macizo rocoso.

Muñoz explicó que la prioridad inicial fue salvaguardar la vida de los trabajadores y luego evaluar las condiciones estructurales de la gale­ría afectada.

“Logramos en un tiem­po no más de cuatro horas rescatar a las 82 personas que queda­ron atrapadas. Todos estos mineros están en perfecta condiciones… fueron revisados por las unidades médicas”, dijo.

Según las autoridades, el hecho se registró pa­sadas las 8:00 de la ma­ñana, cuando “un des­lave de tierra provocó la obstrucción parcial de una galería” en la ope­ración minera. Energía y Minas informó que todos los trabajadores fueron rescatados sa­nos y salvos entre las 3:21 y las 4:30 de la tar­de.

“Tras las acciones de respuesta, todo el per­sonal se encuentra ya en zona segura. La em­presa trabaja en la esta­bilización del área afec­tada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos”, indicó la entidad en un comunicado.

El Ministerio también hizo un llamado a los familiares de los traba­jadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguri­dad tanto de la empresa como de las autorida­des gubernamentales.

El rescate fue saludado por el senador de la pro­vincia, Héctor Acosta (El Torito), quien des­tacó la rápida respues­ta de las unidades de emergencia y del per­sonal técnico de Cor­midom, la cual es la em­presa minera que opera en el lugar.

Otros sucesos

La mina Cerro de Mai­món, dedicada a la ex­tracción de cobre y zinc, ha sido escenario de otros accidentes en los últimos años.

En 2022, el dominica­no Gregory Alexander Méndez, de 28 años, y el colombiano Carlos Yépez Ospina, de 40 años, quedaron sepul­tados por casi dos se­manas antes de ser res­catados con vida.

Un año antes, en 2021, un minero dominicano perdió la vida en el mis­mo yacimiento a causa de un deslizamiento de tierra.

El reciente incidente re­aviva las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las opera­ciones mineras del país y la necesidad de forta­lecer los mecanismos de supervisión.