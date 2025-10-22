Actualidad Gobierno

Autoridades investigarán derrumbe en mina dejó atrapados 82 personas

Parte de los 82 mineros rescatados ayer muestran regocijo en una sala de Cormidom, mientras esperan el permiso para trasladarse a sus hogares.

Tras rescatar a los 82 mineros que habían quedado atrapados en un derrumbe ocurrido la mañana de ayer en la mina Cerro de Mai­món, provincia Mon­señor Nouel, las autori­dades informaron que realizarán una inves­tigación para determi­nar las causas del des­lizamiento y establecer las medidas correctivas correspondientes.

El director general de Minería, Rolando Mu­ñoz, encabezó la ins­pección en el lugar del incidente y adelantó que se realizará una in­vestigación exhaustiva una vez se asegure la estabilidad del macizo rocoso.

Muñoz explicó que la prioridad inicial fue salvaguardar la vida de los trabajadores y luego evaluar las condiciones estructurales de la gale­ría afectada.

“Logramos en un tiem­po no más de cuatro horas rescatar a las 82 personas que queda­ron atrapadas. Todos estos mineros están en perfecta condiciones… fueron revisados por las unidades médicas”, dijo.

Según las autoridades, el hecho se registró pa­sadas las 8:00 de la ma­ñana, cuando “un des­lave de tierra provocó la obstrucción parcial de una galería” en la ope­ración minera. Energía y Minas informó que todos los trabajadores fueron rescatados sa­nos y salvos entre las 3:21 y las 4:30 de la tar­de.

“Tras las acciones de respuesta, todo el per­sonal se encuentra ya en zona segura. La em­presa trabaja en la esta­bilización del área afec­tada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos”, indicó la entidad en un comunicado.

El Ministerio también hizo un llamado a los familiares de los traba­jadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguri­dad tanto de la empresa como de las autorida­des gubernamentales.

El rescate fue saludado por el senador de la pro­vincia, Héctor Acosta (El Torito), quien des­tacó la rápida respues­ta de las unidades de emergencia y del per­sonal técnico de Cor­midom, la cual es la em­presa minera que opera en el lugar.

Otros sucesos

La mina Cerro de Mai­món, dedicada a la ex­tracción de cobre y zinc, ha sido escenario de otros accidentes en los últimos años.

En 2022, el dominica­no Gregory Alexander Méndez, de 28 años, y el colombiano Carlos Yépez Ospina, de 40 años, quedaron sepul­tados por casi dos se­manas antes de ser res­catados con vida.

Un año antes, en 2021, un minero dominicano perdió la vida en el mis­mo yacimiento a causa de un deslizamiento de tierra.

El reciente incidente re­aviva las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las opera­ciones mineras del país y la necesidad de forta­lecer los mecanismos de supervisión.

