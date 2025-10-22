Parte de los 82 mineros rescatados ayer muestran regocijo en una sala de Cormidom, mientras esperan el permiso para trasladarse a sus hogares.
Tras rescatar a los 82 mineros que habían quedado atrapados en un derrumbe ocurrido la mañana de ayer en la mina Cerro de Maimón, provincia Monseñor Nouel, las autoridades informaron que realizarán una investigación para determinar las causas del deslizamiento y establecer las medidas correctivas correspondientes.
El director general de Minería, Rolando Muñoz, encabezó la inspección en el lugar del incidente y adelantó que se realizará una investigación exhaustiva una vez se asegure la estabilidad del macizo rocoso.
Muñoz explicó que la prioridad inicial fue salvaguardar la vida de los trabajadores y luego evaluar las condiciones estructurales de la galería afectada.
“Logramos en un tiempo no más de cuatro horas rescatar a las 82 personas que quedaron atrapadas. Todos estos mineros están en perfecta condiciones… fueron revisados por las unidades médicas”, dijo.
Según las autoridades, el hecho se registró pasadas las 8:00 de la mañana, cuando “un deslave de tierra provocó la obstrucción parcial de una galería” en la operación minera. Energía y Minas informó que todos los trabajadores fueron rescatados sanos y salvos entre las 3:21 y las 4:30 de la tarde.
“Tras las acciones de respuesta, todo el personal se encuentra ya en zona segura. La empresa trabaja en la estabilización del área afectada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos”, indicó la entidad en un comunicado.
El Ministerio también hizo un llamado a los familiares de los trabajadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguridad tanto de la empresa como de las autoridades gubernamentales.
El rescate fue saludado por el senador de la provincia, Héctor Acosta (El Torito), quien destacó la rápida respuesta de las unidades de emergencia y del personal técnico de Cormidom, la cual es la empresa minera que opera en el lugar.
Otros sucesos
La mina Cerro de Maimón, dedicada a la extracción de cobre y zinc, ha sido escenario de otros accidentes en los últimos años.
En 2022, el dominicano Gregory Alexander Méndez, de 28 años, y el colombiano Carlos Yépez Ospina, de 40 años, quedaron sepultados por casi dos semanas antes de ser rescatados con vida.
Un año antes, en 2021, un minero dominicano perdió la vida en el mismo yacimiento a causa de un deslizamiento de tierra.
El reciente incidente reaviva las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las operaciones mineras del país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión.