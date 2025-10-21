El rescate se produjo entre las 3:21 y las 4:30 de la tarde gracias a la rápida activación del plan de emergencia de la empresa y la coordinación inmediata con el Ministerio de Energía. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Ochenta trabajadores quedaron temporalmente aislados este martes por un deslizamiento en una galería del proyecto Cerro de Maimón, operado por la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) en la extracción de cobre y zinc, siendo todos rescatados posteriormente sin lesiones.

El rescate se produjo entre las 3:21 y las 4:30 de la tarde gracias a la rápida activación del plan de emergencia de la empresa y la coordinación inmediata con el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Cormidom aplicó sus protocolos de seguridad y evacuación para trasladar a todo el personal a zonas seguras bajo estricta supervisión.

También te puede interesar:

Evacuación rápida y segur

Las autoridades mantienen contacto constante con la operación para garantizar el seguimiento y la protección de los trabajadores.

La empresa trabaja en la estabilización de la galería antes de permitir el tránsito normal de personas y equipos.

El rescate se produjo entre las 3:21 y las 4:30 de la tarde gracias a la rápida activación del plan de emergencia de la empresa y la coordinación inmediata con el Ministerio de Energía. / Fuente externa.

El director general de Minería, Rolando Muñoz, se desplazó al lugar para supervisar la evaluación técnica y acompañar el proceso de seguimiento del incidente.

Investigación de causas y medidas preventivas

El Ministerio de Energía y Minas indicó que, una vez asegurada la estabilidad del macizo rocoso, se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del deslizamiento y establecer medidas correctivas.

Se hace un llamado a los familiares de los trabajadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguridad implementados por la empresa y las autoridades.