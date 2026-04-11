El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este sábado que la institución del orden desplegó un amplio contingente para garantizar la seguridad durante la ejecución de una orden de desalojo en el antiguo Tele Ofertas, la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, zona donde operan diversos establecimientos comerciales.

Según las declaraciones de Pesqueira, la intervención fue autorizada por el abogado del Estado y se realiza en cumplimiento de una resolución legal.

El despliegue policial incluye unidades tácticas e inteligencia y personal de la policía preventiva.

«Estamos aquí acompañando el cumplimiento de una orden de desalojo autorizada por el Abogado del Estado. Nuestra misión es garantizar el orden público durante todo este proceso», afirmó el vocero policial ante los medios de comunicación.

Desarrollo de la Intervención

Pesqueira destacó que las labores de los alguaciles iniciaron alrededor de las 6:00 a.m. de hoy y que, hasta el momento, el proceso se ha desarrollado de manera pacífica, indica la Policía Nacional.