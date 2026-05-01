SANTIAGO.- Más que un recorrido protocolar, el inicio de la ruta de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se proyecta como una apuesta por reconectar el deporte con los principios ciudadanos. Este 8 de mayo, la provincia de Pedernales será el punto de partida de una travesía que busca trascender lo competitivo para instalar un mensaje ético en cada comunidad del sur dominicano.

El trayecto, concebido como uno de los momentos más representativos de la cita regional, ha sido bautizado como “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, en homenaje al legado de quien fuera una figura clave en la promoción del olimpismo en el país. Con esta dedicatoria, el Comité Organizador no solo reconoce una trayectoria, sino que intenta proyectar una narrativa histórica que vincula pasado, presente y futuro del deporte nacional.

El anuncio fue realizado por José P. Monegro, presidente del comité organizador, durante un encuentro con cronistas deportivos del Cibao en la ciudad de Santiago, donde se delinearon los alcances de esta iniciativa.

José Monegro durante su intervención en el encuentro realizado en Santiago.

Más allá de su dimensión simbólica, la ruta ha sido diseñada como una plataforma de sensibilización social. En cada parada, se promoverán valores como la honradez, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia, pilares que —según los organizadores— deben acompañar tanto la práctica deportiva como la vida cotidiana.

Santo Domingo 2026 brilló en México

La antorcha llega al país precedida de un ritual cargado de historia. Fue encendida el pasado 11 de abril en Teotihuacán, México, en una ceremonia que evocó la tradición mesoamericana del “fuego nuevo”, reforzando así el vínculo cultural de los Juegos con sus raíces regionales.

Antes de iniciar su desplazamiento por territorio dominicano, la llama será recibida oficialmente el 6 de mayo en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, en un acto que marcará su entrada formal al calendario de actividades previas a la justa.

A partir de entonces, la antorcha recorrerá diversas provincias, en un trayecto que busca involucrar a la ciudadanía y fortalecer el sentido de pertenencia en torno a los Juegos. La estrategia apunta a convertir cada kilómetro en una experiencia colectiva, donde el deporte funcione como vehículo de cohesión social.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de aproximadamente 6,200 atletas de 37 países, quienes competirán en 53 disciplinas correspondientes a 40 deportes.