Santo Domingo.– Las presas del país cuentan actualmente con capacidad suficiente para recibir las lluvias asociadas a las vaguadas que inciden sobre el territorio, lo que contribuiría a mitigar posibles inundaciones en sus áreas de influencia, informó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano.

El funcionario indicó que embalses como Tavera, Bao, Monción, Sabana Yegua, Sabaneta y Montegrande disponen de niveles adecuados para almacenar agua y regular crecidas derivadas de las lluvias.

Capacidad y regulación de presas

Asimismo, explicó que, conforme a las disposiciones del Comité de Operación de Presas y Embalses, se mantiene la regulación controlada de varias presas, entre ellas Hatillo, Rincón y Valdesia, con caudales de salida previamente establecidos para garantizar la seguridad hídrica.

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En términos generales, el sistema nacional de embalses se encuentra en un 75 % de su capacidad máxima, equivalente a 1,483.58 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

Niveles actuales de embalses

Entre las presas con mayor nivel de ocupación figuran Hatillo, que supera el 100 % de su capacidad, así como Rincón, Jigüey y Valdesia, con niveles cercanos a su límite máximo.

En tanto, otras como Sabana Yegua y Sabaneta presentan niveles más bajos, aunque dentro de parámetros operativos que permiten la recepción de nuevas precipitaciones.

El INDRHI reiteró que estas condiciones favorecen la regulación de caudales y reducen el riesgo de inundaciones, en un contexto marcado por el incremento de lluvias en distintas regiones del país.