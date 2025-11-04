Desalojos en el Ozama

En las primeras horas de la mañana hoy continuaron los desalojos programados por la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) en el marginado barrio de Las Lilas en la ribera oriental del río Ozama, en Santo Domingo Este, con el fin de acabar con la vulnerabilidad en que viven sus habitantes. Como siempre, las quejas de los desalojados es que el Estado ofrece poco dinero por lo que dicen ser su propiedad, aunque en realidad se trata de humildes casuchas en áreas de alta peligrosidad.