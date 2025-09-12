Descubre los nuevos estrenos musicales latinos de esta semana

Miami.- Entre los estrenos musicales latinos de esta semana destacan el cántico a la diosa taína de las tormentas del puertorriqueño Rauw Alejandro, un bolero de los colombianos Kapo y Camilo, y una nueva versión de un clásico del pop argentino a cargo de Luck Ra y Miranda!.

Igualmente, la mexicana Majo Aguilar compartió una nueva versión de ‘Veracruz’, el puertorriqueño Jay Wheeler se unió a la nueva generación de música urbana, y la cubana Indy Fontaine empezó una nueva etapa musical dando la bienvenida al amor.

Rauw Alejandro exalta la diosa Guabancex

La estrella puertorriqueña Rauw Alejandro estrenó su nuevo sencillo ‘GuabanSexxx’, un tema en el que explora las raíces musicales y culturales de Puerto Rico de la mano de la diosa taína de los huracanes y los vientos Guabancex, y que supone el tercer adelanto de su próximo álbum ‘Cosa nuestra’, tras el lanzamiento de ‘Touching the Sky’ y ‘Déjame entrar’ en 2024.

Kapo y Camilo se juntan en un bolero moderno

Los artistas colombianos Kapo y Camilo se unieron por primera vez en el bolero ‘Esta es tu casa nena’, “uno de esos que duelen, pero también abrazan”, destacó el primero, sobre esta tema que homenajea al romántico género y a la vez incorpora elementos modernos, como la exploración del afro-pop que caracteriza a Kapo.

Luck Ra y Miranda! revive ‘Tu misterioso alguien’

Los argentinos Luck Ra y el dúo Miranda! presentaron una versión del éxito ‘Tu misterioso alguien’ del dúo de pop, viralizado durante una interpretación improvisada en el programa televisivo La Voz Argentina, donde eran compañeros jueces, y que añade el estilo del cuarteto cordobés que ha llevado a Luck Ra a colaborar con artistas como los puertorriqueños Chayanne y Elvis Crespo.

Majo Aguilar se une a la voz de su abuelo

La cantante Majo Aguilar, miembro de la reconocida dinastía Aguilar, una de las familias más icónicas de la música mexicana, compartió una versión del clásico ‘Veracruz’, del compositor y cantante mexicano Agustín Lara, interpretada junto a su abuelo José Carrillo, en la que continúa la tradición familiar del mariachi tradicional, combinada con sonidos tumbados.

Jay Wheeler une generaciones

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler lanzó el sencillo ‘Ya ni sé’ junto al artista puertorriqueño KENNYY, un tema que combina las experiencias de dos generaciones distintas del género urbano en el amor y que comenzó a partir de una propuesta que el segundo grabó y presentó al artista multiplatino, quien no dudó en sumarse al proyecto.

Indy Fontaine invita a escapar en pareja

La artista cubana Indy Fontaine presentó su nuevo sencillo ‘Vacaciones’, una canción de corte tropical urbano que deja atrás sus lanzamientos anteriores, centrados en el desamor, y propone un escape de la rutina en pareja para celebrar el amor y la complicidad en un fin de semana especial.