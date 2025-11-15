Si este fin de semana quieres desconectarte sin salir de la ciudad, la Ciudad Colonial tiene el plan perfecto para ti.

Entre patios coloniales, piscinas con encanto y cócteles de autor, varios hoteles del casco histórico ofrecen atractivas opciones de Day Pass para disfrutar un día completo de relax, historia y buena vibra.

Cada espacio ofrece una experiencia distinta: desde vistas al casco antiguo hasta ambientes íntimos y tropicales, ideales para parejas, familias o grupos de amigos.

Entre las opciones disponibles destacan:

Kimpton Las Mercedes by IHG

Un moderno rooftop con piscina y gastronomía de autor. Day Pass: US$65 adultos / US$30 niños (5 a 12 años), con consumible en El Patio Restaurant, acceso a la piscina de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y valet parking.

Hodelpa Nicolás de Ovando

Un ícono del lujo colonial. Day Pass: RD$3,500 por persona, con RD$2,500 consumibles en alimentos y bebidas, disponible de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hotel Billini

Entre muros antiguos y diseño contemporáneo, ofrece tres experiencias:

* US$45 + impuestos: Piscina, toalla y tapa.

* US$85 + impuestos: Incluye masaje y uso del salón de belleza.

* US$160 + impuestos: Pareja.

Disponible todos los días.

Mansión Colonial Historic Deluxe

Ideal para un descanso íntimo en medio de la zona. Day Pass: RD$1,500 consumibles en comida y bebida, disponible de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ya sea para celebrar, descansar o simplemente disfrutar de un día distinto, la Ciudad Colonial te invita a redescubrir sus hoteles como verdaderos oasis urbanos donde el tiempo se detiene y el alma se renueva.

Sigue las recomendaciones de fin de semana en @tuciudadcolonial y descubre todo lo que puedes hacer entre historia, cultura y descanso.