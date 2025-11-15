¿Qué Pasa? Noticias importante

¡Escapada urbana! Descubre los mejores Day Pass en la Ciudad Colonial

Por
¡Escapada urbana! Descubre los mejores Day Pass en la Ciudad Colonial

Hodelpa Nicolás de Ovando.

Si este fin de semana quieres desconectarte sin salir de la ciudad, la Ciudad Colonial tiene el plan perfecto para ti.

Entre patios coloniales, piscinas con encanto y cócteles de autor, varios hoteles del casco histórico ofrecen atractivas opciones de Day Pass para disfrutar un día completo de relax, historia y buena vibra.

Cada espacio ofrece una experiencia distinta: desde vistas al casco antiguo hasta ambientes íntimos y tropicales, ideales para parejas, familias o grupos de amigos.

¡Escapada urbana! Descubre los mejores Day Pass en la Ciudad Colonial

Entre las opciones disponibles destacan:

Kimpton Las Mercedes by IHG

Un moderno rooftop con piscina y gastronomía de autor. Day Pass: US$65 adultos / US$30 niños (5 a 12 años), con consumible en El Patio Restaurant, acceso a la piscina de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y valet parking.

Hodelpa Nicolás de Ovando

Un ícono del lujo colonial. Day Pass: RD$3,500 por persona, con RD$2,500 consumibles en alimentos y bebidas, disponible de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Puedes leer: Descubre el encanto literario: Un recorrido por las librerías de la Ciudad Colonial

Hotel Billini

Entre muros antiguos y diseño contemporáneo, ofrece tres experiencias:

* US$45 + impuestos: Piscina, toalla y tapa.

* US$85 + impuestos: Incluye masaje y uso del salón de belleza.

* US$160 + impuestos: Pareja.

Disponible todos los días.

Mansión Colonial Historic Deluxe

Ideal para un descanso íntimo en medio de la zona. Day Pass: RD$1,500 consumibles en comida y bebida, disponible de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ya sea para celebrar, descansar o simplemente disfrutar de un día distinto, la Ciudad Colonial te invita a redescubrir sus hoteles como verdaderos oasis urbanos donde el tiempo se detiene y el alma se renueva.

Sigue las recomendaciones de fin de semana en @tuciudadcolonial y descubre todo lo que puedes hacer entre historia, cultura y descanso.

TEMAS: #Ciudad Colonial#Day Pass#fin de semana#hotel#Hoteles#Zona Colonial
Sudelka Garcia

Sudelka Garcia

Periodista de El Nacional Digital