Desde la cárcel: Asesino de Jorge Mera llama a programa de radio, dice le niegan asistencia médica

Santo Domingo.- En una aparente violación a las medidas de seguridad, Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai), condenado por el asesinato de Orlando Jorge Mera, llamó la mañana de este lunes, desde la cárcel, a un programa radial donde reiteró que el funesto suceso fue “en defensa propia”.

Cruz de la Mota denunció que se lleva más de un año sin recibir asistencia médica pese a presentar problemas de salud que implican dificultad para respirar y dolores en el pecho, fruto de una operación del corazón.

“Ahora temo de muerte hacia mi persona y hago responsable de cualquier cosa que me pase a Luis Abinader, por estarme negando atención médica que requiero urgente por mi condición de salud, ya que no puedo respirar casi, me duele la herida de la operación que tengo en el pecho”, dijo a periodistas en El Zol de la Mañana, por 106.5 FM.

El apodado Carandai reconoció que disparó tres veces contra el entonces ministro de Medio Ambiente, en medio de una discusión en la que el funcionario “lo atacó con un arma”. Sin embargo, las pruebas halladas por las autoridades en la escena del crimen desmienten esa versión.

Orlando Jorge Mera

Alegó que su expediente fue manipulado y que se añadieron supuestas evidencias y se desaparecieron otras del lugar del hecho para tergiversar lo ocurrido.

Al ser cuestionado sobre cómo logró comunicarse al espacio radial si está privado de libertad, expresó que le prestaron un “maquito” pero tenía la seguridad de que se lo quitarían al terminar la llamada.

Arrepentimiento

Entre lágrimas, que solo duraron escasos segundos, dijo estar arrepentido de haberle quitado la vida a Jorge Mera, a quien consideraba “un hermano” y con quien compartió muchos años de militancia política y amistad.

“Claro, ese era como mi hermano, cómo no voy a estar arrepentido. Después de que nos fajamos a discutir, yo necesitaba ya que me devolviera el dinero para retirarme porque no me fue bien de la salud después de esa operación del corazón y aquí me niegan asistencia médica”, añadió con notable desesperación e incongruencias en sus declaraciones.

Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai) en audiencia. / Archivo- Duany Nuñez

Cruz dijo que luego de cometer el hecho, “fue Jesucristo, el mismo Dios me sacó de ahí”, por el alboroto que generaron los disparos en las instalaciones de Medio Ambiente.

“Salí por otra puerta, que usaba el ministro privada, que daba a la escalera y otro ascensor por detrás y en vez de ir por el ascensor bajé por las escaleras al otro piso, porque había una confusión, un corre corre, en el edificio entero y nada, la confusión y Dios me sacó de ahí”, narró durante la llamada que se extendió por unos 25 minutos.

Se recuerda que, Miguel Cruz fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Orlando Jorge Mera en su despacho, el 6 de junio del 2022, un hecho que conmocionó al país.