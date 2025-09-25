Alix Didier Fils-Aimé

Primer ministro de Haití

A los muchos problemas que afronta su Gobierno se acaba de agregar el revuelo causado por la designación de un funcionario acusado de lavado y tráfico de armas. Si el nombramiento del nuevo director de Aduanas no fue decisión suya no le queda otro camino que enfrentarla para evitar que el descrédito hunda más su polémica gestión.

Puedes leer: Alix Didier Fils-Aimé, sin poder ante el caos en Haití

Kamala Harris

Excandidata presidencial demócrata

Las diferencias con el entonces presidente Joe Biden han salido a relucir en un libro en que expone los sinsabores que dice haber sufrido para ostentar la candidatura presidencial demócrata. No carga sobre él toda la responsabilidad de su derrota, pero dice que los resultados hubieran sido diferentes si las decisiones se hubieran tomadas a tiempo.

Inocencia Paredes (Chencha)

Sonera

Con su pareja Bonyé revistió el son del estilo y elegancia que tornan tan seductor el baile. Desde que ganaron un concurso se convirtieron en la pareja más icónica en los salones de baile del contagioso ritmo. Su muerte a los 94 años de edad ha sido como una luz que se apaga, provocando una gran nostalgia.