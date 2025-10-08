Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader formalizó la creación de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, tras la fusión de los Comedores Económicos del Estado y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, mediante el Decreto No. 597-25.

La nueva entidad funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, coordinado por el Gabinete de Política Social, en línea con lo establecido en el Decreto 219-25 del pasado 23 de abril.

El decreto también designa a Edgar Augusto Féliz Méndez como director de la dirección, encargado de supervisar las unidades operativas de los programas fusionados, asegurando la continuidad y eficiencia de los servicios que benefician a los sectores más vulnerables del país.

Además, la normativa deroga disposiciones anteriores, incluyendo el artículo 28 del Decreto 339-20, y establece que la dirección actuará de manera provisional hasta su incorporación definitiva al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).

Con esta medida, el Gobierno busca optimizar recursos y mejorar la gestión de los programas sociales, garantizando una asistencia alimentaria y comunitaria más coordinada y efectiva para la población que más lo necesita.