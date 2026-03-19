Desmantelan banda dedicada al robo de motocicletas en Yamasá; hay cuatro detenidos

Santo Domingo. — Un operativo conjunto de la Policía Nacional de la República Dominicana, junto a unidades de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL), permitió la captura de cuatro personas señaladas como parte de un grupo dedicado al robo de motocicletas en Yamasá.

La intervención se produjo inmediatamente después de que los sospechosos despojaran a un ciudadano de una motocicleta en el sector El Coquito, lo que activó una persecución que concluyó con su arresto.

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Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Vázquez Manzueta, alias “Papá”, y Anderson Fernández González, alias “El Gringo”, ambos de 18 años, además de dos menores de edad.

Durante las acciones, los agentes recuperaron una motocicleta marca Taurus, color gris, reportada como sustraída, así como varias evidencias que vinculan a los implicados con estas actividades ilícitas, incluyendo chasis con numeración alterada, piezas de motores y teléfonos celulares.

En una segunda intervención en el sector San Antonio, las autoridades localizaron otra motocicleta sin placa ni documentos, presuntamente utilizada en los hechos, además de dos motocicletas adicionales.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público en las próximas horas para el conocimiento de las medidas legales correspondientes.