Altar desde donde el haitiano Baba realizaba actos de brujería. A la derecha, cuando fue desmantelado por la Policía.

SALCEDO.- Un centro dirigido por un haitiano para la práctica de brujerías y donde se realizaban ritos satánicos fue desmantelado por la Policía en la comunidad de San José de Conuco.

Según un vídeo subido a diferentes plataformas digitales por el comunicador de Villa Tapia “José Reporta”, el lugar era operado por un haitiano conocido solo por el apodo de “Baba”, en donde residentes de la zona habían mostrado desde hacía varios meses su descontento por la presencia de dicho “altar” en el lugar.

Dicen los quejosos, que además en el citado centro de brujerías se hacían ritos satánicos y se “preparaban trabajos” para la buena suerte, hasta donde acudían personas no solo del lugar, sino también de ciudades adyacentes, donde se reunían dominicanos y haitianos.

El lugar operaba rituales satánicos y ‘trabajos’ de suerte para residentes de Salcedo y de ciudades adyacentes

Altar desde donde el haitiano Baba realizaba actos de brujería. A la derecha, cuando fue desmantelado por la Policía.

Aseguran que quienes usaban dichos servicios, lo hacían en busca de que “Baba” los “ayudara” a través de sus prácticas a cambiar sus suertes, ya sea con números de la lotería, dominación y búsqueda de parejas sentimentales, así como otros aditamentos a través de los cuales los seguidores de “Baba” perseguían obtener una mejor suerte.

En el lugar según muestra el vídeo se encontraron fotos de personas, en su mayoría dominicanos, a los cuales se les hacían “trabajos”, ya sea para que volvieran a reencontrarse con sus parejas, o para que la “la mala sal” cayera sobre las mismas.

Un denunciantes que sirvió de voceros a los residentes de la zona, también de nacionalidad haitiana y quien dijo llamarse “Java” explicó que los demás extranjeros como él que habitan el lugar no estaban de acuerdo con dichos ritos, ya que expresó ellos creen en Dios.

Las unidades destrozaron y luego quemaron la destartalada caseta en donde se producían dichos rituales, quemando todas las pertenencias de “Baba” quien al momento de llegar la uniformada no se encontraba en el lugar y el que tan pronto se enteró de lo sucedido emprendió la huida hasta la fecha con rumbo desconocido.

En el interior de la caseta fueron encontradas y posteriormente destruidas, cruces de palo, imágenes de santerías, pedazos de telas rojas y negra (cintas), así como varias fotografías que describían en el idioma Creol los nombres de las personas hacia las cuales iban dirigidos “los trabajos”.

Otro hecho

Se recuerda que el pasado 22 de agosto el alcalde del municipio de Villa Vásquez, en la provincia de Montecristi, Jenrry Castro, desmanteló otro centro similar al de Salcedo.

El ejecutivo municipal junto a una brigada de la alcaldía destruyó imágenes de adoración a Sataná, así como otras pertenencias muy propias para este tipo de ritual.

Allí también había fotografías de dominicanos a los cuales se les hacían “trabajos”, supuestamente para la buena suerte y a narcos para supuesta protección contra la Policía.