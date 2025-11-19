Despedida de “Revista”

Reproduzco mi mensaje de despedida del programa “Revista. Hora estelar”, por Teleuniverso canal 29, el pasado viernes 14 de noviembre de 2025.

“Todo en la vida empieza y termina. Nada es eterno. El cambio es consustancial a la existencia misma. Nacer, crecer, reproducirse y morir, es un ciclo que se cumple con regularidad.

“Informo a mi muy apreciada tele audiencia que hoy concluyo mi participación en este programa, al que dediqué alrededor de tres decenios de presencia cotidiana, sin ánimo de lucro, en una labor por la que percibí un pago mensual. “Agradezco a Jaime Tomás Frías Carela, mi fraternal compañero en esta larga jornada de interacciones. Y a Iliana Rosario, con quien compartí gratamente los últimos dos años. También a cada miembro del personal técnico, quienes fueron soporte clave para facilitar mi trabajo en todo momento.

“Me retiro con una expresión de gratitud inmensa a mi público, por cuyo respeto permanecí tanto tiempo en este espacio. Me llevo la satisfacción de haber ejercido desde este programa, el oficio que me apasiona, sin restricciones en mi libertad de expresión, con estricto apego al rigor profesional y a la ética del periodista.

“El final de mi participación en este espacio es resultado de una profunda, sosegada y madurada decisión, basada en convicciones personales y profesionales. Ocurre en disfrute de paz interior y tranquilidad de espíritu, sin afectaciones ni conflictos, en estricto acatamiento de mi decisión de cerrar ciclos y pasar la página, para tomarme un merecido descanso.

“Me despido con unos versos de Pequeña serenata diurna, con los que siempre me he identificado: “Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que por este día, me perdonen los muertos de mi felicidad”.