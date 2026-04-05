Más allá de las tradicionales habichuelas con dulce, las playas, ríos y piscinas fueron las verdaderas protagonistas de este asueto de Semana Santa.

Figuras como de Pamela Sued, Gabi Desangles, Lizbeth Santos, Caroline Aquino y Tueska aprovecharon los días de sol para darse más de un chapuzón, transformando sus destinos en una pasarela digital.

Mientras algunas aprovecharon para lucir sus mejores piezas de baño en resorts y campos, otras prefirieron la discreción y se mantuvieron ausentes de las plataformas durante estos días de pausa.

Aquí también dejó espacio para mensajes con sello personal. Veronica Batista captó la atención con una reflexión sobre el cuidado mutuo, mientras que Ramcelis de Jesús (La More) resaltó su orgullo familiar como «la nieta de Doña Celenia».

Entre el disfrute y la identidad fue compartido por figuras como Yubelkis Peralta, Yelida Mejía y Ana Carolina, quienes lideraron las interacciones al mostrar su lado más relajado bajo el sol dominicano.

Diversidad entre balnearios naturales y la privacidad de las piscinas. Nombres como Arisleyda Villalona “La Condesa», Nelfa Núñez y La Kika se sumaron a la fiesta de color junto a María Luisa Molina Rangel e Lisabely Lugo.

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Desde el agua y la arena, este grupo de mujeres demostraron que la Semana Santa es el escenario ideal para renovar energías y estrechar el vínculo familiar.