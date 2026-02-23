Destacan aumento de empleos formales

En pasado año el aumento de los trabajadores formales representó el 98.5% (131,091) de los nuevos ocupados.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, al evaluar el mercado de trabajo desde la perspectiva del promedio anual de los cuatro trimestres, los últimos resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) arrojan que la economía dominicana registró un aumento de 133,915 trabajadores netos respecto al promedio de los cuatro trimestres de 2024.

Este resultado se explica principalmente por el incremento de los trabajadores formales; es decir, los asalariados con acceso a seguridad social y los independientes cuya unidad de producción cuenta con Registro Nacional de Contribuyente (RNC), indistintamente de su actividad económica.

El aumento de los trabajadores formales representó el 98.5 % (131,901) de los nuevos ocupados netos. De esta manera, la informalidad total promedió 54.1 % en 2025, cifra inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % del año 2024.

En tanto, la tasa de ocupación (TO) promedió 62.9 % y la tasa global de participación (TGP) 66.2 %, alcanzando ambos el valor histórico más alto en sus respectivas series anuales.

Estos niveles reflejan una alta ocupación y participación relativa en el mercado laboral en el contexto de la región. Respecto a la tasa de desocupación abierta (SU1), la misma representó en promedio anual el 5.0 % de la población económicamente activa en los cuatro trimestres de 2025.

Al cuarto trimestre de 2025, el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo formales e informales) alcanzó los 5,168,878 trabajadores, para un incremento interanual de 2.3 %, equivalente a 117,948 nuevos ocupados netos con respecto a octubre-diciembre de 2024.

Con este resultado, la tasa de ocupación (TO), la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 62.8 % al cierre de 2025, superando en 0.5 puntos porcentuales a la tasa observada en el cuarto trimestre de 2024.

Cabe destacar que la generación de empleos estuvo concentrada principalmente en la población femenina. En términos de composición, se observa que, del incremento de 117,948 ocupados netos en los últimos doce meses, los formales aportaron 85,764 ocupados (72.7 %), mientras que los informales aumentaron en 32,184 trabajadores (27.3 %).

En este sentido, la tasa de informalidad total fue de 54.2 % en el cuarto trimestre de 2025, registrando una reducción interanual de 0.6 puntos porcentuales respecto al 54.8 % observado en igual período de 2024.

De manera particular, la ocupación en la economía dominicana ha evidenciado un crecimiento sostenido, explicado por el aumento de los trabajadores formales en los años recientes, es decir, los asalariados que tienen acceso a los beneficios de la segurid