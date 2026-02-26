Servicio Nacional de Salud revela que accidentes de tránsito consumen el 1.8% del PIB

El Servicio Nacional de Salud (SNS) advirtió que la atención a víctimas de accidentes de tránsito se ha convertido en el mayor golpe para el presupuesto sanitario del país, al absorber al menos el 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), en medio de una creciente presión sobre la red hospitalaria pública.

El director del SNS, Julio Landrón, explicó durante un encuentro en el Grupo de Comunicaciones Corripio que los costos por paciente traumatizado son elevados y variables según la gravedad de las lesiones. Precisó que la atención de casos relativamente simples, como fracturas de huesos largos, puede oscilar entre RD$200,000 y RD$250,000.

Sin embargo, el impacto financiero se dispara en situaciones críticas. De acuerdo con el funcionario, un paciente con traumatismo craneoencefálico que requiere ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) puede generar gastos que van desde RD$1 millón hasta RD$2 millones por caso.

Pese a esta carga económica, Landrón destacó que una proporción significativa de los afectados recibe cobertura total mediante el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en su régimen subsidiado.

“Esta población vulnerable va a los centros de salud y recibe una cobertura al 100 por ciento”, enfatizó.

Recordó que en años anteriores la realidad era mucho más dura para las familias dominicanas, que debían endeudarse para enfrentar emergencias médicas.

“Familiares tenían que hipotecar su casa, empeñar su motocicleta o sus máquinas de trabajo”, señaló.

No obstante, el titular del SNS reconoció que el presupuesto actual que asciende a RD$76,443 millones resulta insuficiente para dirigir, gestionar y garantizar con holgura los servicios de salud públicos, especialmente ante la alta demanda que generan los siniestros viales.

Presión hospitalaria

El peso de los accidentes de tránsito se vuelve aún más crítico al observar el panorama nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene a la República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad por siniestros viales, con 67.23 fallecidos por cada 100,000 habitantes.Solo en 2025, unas 1,994 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el país, cifras que continúan tensionando tanto la capacidad hospitalaria como las finanzas públicas.

Ante este escenario, el SNS insiste en que el fortalecimiento del presupuesto sanitario, junto a políticas efectivas de prevención vial, será determinante para evitar que la red pública de salud opere al límite de su capacidad y para frenar el creciente costo humano y económico de los accidentes de tránsito.

“Tenemos que continuar reforzando las medidas de seguridad vial para prevenir y reducir los accidentes de tránsito en la República Dominicana”, subrayó.

Construcción hospitales

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, resaltó la

construcción y remozamiento de 87 hospitales los cuales representan una inversión importante de recursos y que una vez concluidos podrían ser asignados para las actividades operativas de la red sanitaria pública y mejorar los servicios a los usuarios que acuden a diarios a las emergencias y consultas.

