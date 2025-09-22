La Asociación de Industrias estimó que el liderazgo alcanzado debe ser un incentivo para continuar fortaleciendo el desarrollo institucional y las alianzas con el sector privado.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) resaltó el destacado posicionamiento del país en el Illicit Trade Index 2025, elaborado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito (TRACIT), que ubica a República Dominicana en el puesto número 50 a nivel mundial, entre 158 naciones evaluadas y como uno de los referentes de la región en la lucha contra este flagelo.

El informe reconoce los esfuerzos institucionales y las políticas públicas que han fortalecido la capacidad nacional para enfrentar el comercio ilícito.

Entre los avances se destacan la creación y consolidación de la Mesa de Ilícitos, la coordinación interinstitucional liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el fortalecimiento del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Cecom).

Estas iniciativas han permitido desarticular redes de productos ilegales, proteger la salud de la población y salvaguardar la competitividad de las industrias nacionales.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, también destacó el compromiso firme del sector industrial en la lucha contra un flagelo que afecta la competencia de las empresas, el fisco y la salud de los consumidores.

“Los resultados alcanzados responden a un compromiso sostenido en el tiempo y a una cooperación público-privada efectiva, que se ha traducido en acciones concretas como la incautación de mercancías ilícitas, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el impulso a marcos regulatorios modernos” puntualizó Pujols, agregando que solo en el 2024 se lograron siete condenas históricas y la incautación de más de 75 millones de unidades de productos ilícitos, lo que demuestra el impacto de este modelo de colaboración.

Resaltó que este posicionamiento envía un mensaje de confianza a los inversionistas y socios comerciales internacionales, al evidenciar que en la República Dominicana existe un firme compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la economía formal.

Asimismo, afirmó que el liderazgo alcanzado debe ser un incentivo para continuar fortaleciendo el desarrollo institucional y las alianzas con el sector privado, en beneficio del desarrollo económico y social del país.