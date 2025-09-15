La auditoría fue ordenada en 2017, pero figuraba entre las que estaban archivadas.

SANTO DOMINGO.- Registro irregular de ingresos por un monto de RD$66,512,523, uso indebido de tarjeta de crédito a favor del director ejecutivo por la suma de RD$8,022,830, pagos a personal de brigadas de limpieza sin evidencias de las labores realizadas por RD$93,534,200 y pagos a personal contratado que no realizó ninguna función a favor de la entidad por RD$22,626,446, figuran entre las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas (CCRD) en una auditoría practicada a la Autoridad Portuaria Dominicana.

La pesquisa publicada hoy por la CCR corresponde al período 21 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, tiempo en que esa institución era dirigida por Mayobanex Escoto Vásquez y Víctor Osvaldo Gómez Casanova.

Entre los hallazgos figuran, además, retribuciones complementarias pagadas a funcionarios de la entidad sin aprobación del Consejo de Administración, por RD$20,349,631; personal que no asiste a sus jornadas diarias de trabajo, a quienes le pagaron RD$20,441,565 y empleados remunerados en otras entidades del Estado Dominicano, que cobraron RD$7,175,743.

También, compras de combustibles que exceden el monto presupuestado, por el monto de RD$24,565,932; pagos a proveedor sin evidencias de servicios realizados y con NCF no validados por la DGII, por el monto de RD$2,612,499 y venta de activos de manera directa a favor de terceros, por RD$200,000.

Los auditores detectaron, además, pagos a empleados por concepto de reparaciones, construcciones de obras menores y actividades sociales de forma indebida, por el monto de RD$76,192,384.

La auditoría precisa que las informaciones financieras, incluidas en los estados financieros que se acompañan de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), por los años terminados al 31 de diciembre de 2016-2015, reflejan desviaciones contables e incumplimientos legales.

En el caso del uso de la tarjeta de crédito, la auditoría explica que ese organismo como entidad descentralizada del Estado, la máxima autoridad que es el Consejo de Directores, aprobó el uso de dicha tarjeta a los directores de dicha institución, por lo que por tal razón en este caso solo se procedió a hacer un cambio de titular de esta tarjeta mediante la aprobación del ministro de Hacienda y posterior a esta administración se canceló y renovó la misma a nombre del director sucesor.

Señala la auditoría que se observaron pagos por concepto de retribuciones complementarias a personal de confianza del director ejecutivo de Apordom, Mayobanex Escoto Yásquez, para cubrir beneficios que no se encuentra enmarcados dentro de las retribuciones permitidas como cargas salariales indirectas del Estado dominicano que, además, no tienen el aval de aprobación del Consejo de Administración.

El monto observado por los períodos auditados 2015-2016, asciende RD$20,349,631.

Mediante revisión de una muestra del control de asistencia diaria para el personal que labora para Apordom, se determinó que la cantidad de 56 empleados no asisten a sus labores diarias de trabajo, carente de las evidencias que justifiquen dichas ausencias, representando esta situación una erogación $20,441,565.

Mediante cruce realizado entre las nóminas de Autoridad Portuaria y la base de datos del Sistema de Administración Pública (SAP), se identificó la existencia de 33 empleados, que recibieron salarios adicionales en otras entidades gubernamentales, durante los períodos auditados. El monto desembolsado por Apordom asciende a RD$7,175,743.

Otros

Auditoría revela que se determinó en la compra de los combustibles a granel, la existencia de un excedente entre el monto presupuestado y el monto ejecutado por un valor de RD$24,565,932, los cuales fueron distribuidos ausente de toda medida de control.