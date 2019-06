Martha González Pons, arquitecta, activista social y profesora de Hatha Yoga, no se imaginó que el pasado 7 de abril, mientras se bañaba en Punta Rucia, en el municipio Luperón, Puerto Plata, que su vida cambiaría de un segundo a otro.

Ese día, su cuerpo fue impactado por las hélices de un bote que se metió a la zona de los bañistas y como consecuencia tuvo que ser trasladada al Centro Unión Médica de Santiago, para ser intervenida quirúrgicamente de emergencia en la pelvis, cirugía de la que aún adeuda medio millón de pesos.

Hoy día se encuentra en silla de ruedas, de muy buen ánimo, pero rodeada de las condiciones de indefensión en que se desenvuelven las víctimas de este tipo de accidentes.

“Deseo hablar justo ahora para prevenir más consecuencias a la imagen del país en términos turísticos. Este tema – salvo excepciones personales entre los funcionarios que tienen que ver- no ha sido tomado en serio.

El Ministerio de Turismo, con motivo de periodos como la Semana Santa, emite una resolución prohibiendo la circulación de botes y naves rápidas deportivas en zonas de bañistas en nuestras playas… pero por Semana Santa nada más” dice González Pons.

La profesional de la arquitectura en lugar de derrumbarse con lamentaciones se ha recuperado, mantiene su sonrisa y su actitud constructiva y desea que las autoridades y los sectores involucrados en el turismo, adopten las medidas necesarias para que a nadie más le pase lo que a ella, sea turista o no.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Los reportes de la prensa indican que accidentes como este han ocurrido en Bayahibe, los destinos del norte y sur del país, entre y otros puntos.

“Como víctima de una experiencia tan terrible como esta y por haber sobrevivido, me siento en el deber de exponer que no contamos con una actitud coherente, firme, legal y permanente que regule el paso de esos botes y naves deportivas acuáticas, y que cuando ocurre el accidente, las víctimas no contamos con el apoyo para llevar a los responsables a la justicia y no hay quien asuma los costos financieros que restablezcan la salud de los afectados” afirma la arquitecta.

Ella detalla que cuando ocurre un accidente de este tipo, las autoridades parecen evitar actuar con responsabilidad, porque hasta un acta del accidente se hace casi imposible obtener y mucho menos que las autoridades del Ministerio Público actúen para someter a los responsables.

“Hay una indolencia de la que excluyo solo a algunos funcionarios, seriamente preocupados, pero que se ven atados de manos por un manto de irresponsabilidad y un vacío jurídico de frente al tema.

Destaca que no hay forma de que el Estado o los seguros, apoyen a las víctimas (cuando quedan vivas) por el tiempo que estarán sin poder trabajar.

Por increíble que le parezca, no hay una disposición legal permanente que disponga que los botes a motor, los jets ski (motor acuático) y otras embarcaciones deportivas con motores, incursionen las áreas de baño en las playas.

Es extraño que los casos de turistas no hayan sido incluidos entre las denuncias de la campana que se desarrolla actualmente contra el buen nombre el país. Pero de seguro que si ocurren ahora, también serán levantados contra la industria principal del país.