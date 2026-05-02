Metro impide que miles de pasajeros lleguen temprano a sus lugares de trabajo y estudio.

Santo Domingo.– El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT) informó que operará en horario especial el lunes 4 de mayo de 2026, según comunicaron sus canales oficiales.

El Metro de Santo Domingo funcionará desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, con el objetivo de garantizar el desplazamiento de los usuarios en la capital.

En tanto, el Teleférico de Santo Domingo (Línea 1) estará disponible en horario de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

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Ese mismo horario aplicará para el Teleférico de Los Alcarrizos (Línea 2), así como para el Teleférico de Santiago.

Las autoridades indicaron que esta medida busca facilitar la movilidad y optimizar el servicio de transporte público durante la fecha señalada.

Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con antelación y tomar en cuenta estos horarios para evitar contratiempos.