Santo Domingo.– Las autoridades de la República Dominicana detuvieron a un ciudadano alemán en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, al que se le incautaron 17 paquetes de presunta cocaína, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El detenido fue interceptado antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt (Alemania), luego de que agentes antinarcóticos detectaran imágenes sospechosas en el interior de su maleta mediante una de las máquinas de rayos X, indicó la DNCD en un comunicado.

Por instrucciones de la Fiscalía, y en presencia del arrestado, se procedió a abrir el equipaje, donde fueron hallados 17 paquetes de la presunta droga, forrados en plástico transparente y de color negro.

Evidencias ocupadas

Además de las sustancias narcóticas, al ciudadano alemán se le confiscaron:

Tres teléfonos móviles

Dinero en pesos dominicanos y euros

Documentos personales

Otras evidencias vinculadas a la investigación

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras que los 17 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

Investigación en curso

El Ministerio Público y la DNCD investigan la posible participación de otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Incautaciones récord

El pasado 9 de diciembre, las autoridades dominicanas incineraron un cargamento de 9.8 toneladas de cocaína, ocupadas en un puerto del país, considerada la mayor incautación en la historia de la República Dominicana y una de las más grandes del Caribe.

Además, entre enero y octubre de este año, la República Dominicana destruyó más de 26 toneladas de estupefacientes, según el Inacif.

En total, el país decomisó más de 44 toneladas de drogas en 2024, cifras calificadas por la DNCD como históricas, al marcar un nuevo récord en incautaciones de sustancias narcóticas.

Las autoridades dominicanas mantienen cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, país que ejecuta el operativo “Lanza del Sur”, iniciado en noviembre, para combatir el tráfico ilegal de drogas.