Marisol Franco, exesposa de César el Abusador, vuelve a ser detenida en un nuevo operativo

La Fiscalía del Distrito Nacional arrestó esta mañana junto a otras tres personas a Marisol Franco junto, esposa del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador), para interrogarla por una acusación de asociación de malhechores.

Junto a Franco fueron apresados G.A, J.P y M.C., acusados de violar los artículos 265, 266, 379, 381, 382 del Código Penal Dominicano.

Marisol Franco mientras conducida presa junto a otros.

El arresto fue confirmado por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien rehusó ampliar detalles, para no entorpecer el curso de la investigación.

“Sí, tenemos un caso, pero eso está en investigación ahora mismo. Hasta tanto no tengamos ya una decisión tomada respecto a lo que vamos a hacer preferimos no responder preguntas sobre ese caso”, respondió Ramos al ser consultada sobre el particular.

Franco junto a los otros tres fue conducida bajo estrictas medidas de seguridad al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde parecer tener un caso pendiente.

Es la segunda vez que Franco es echa presa tras la detonación del caso de su esposo César Emilio Peralta (El abusador), quien escapó del país en el 2019 tras una persecución policial iniciada en su contra.

Fue puesta en libertad en agosto del 2022 tras un acuerdo con el Ministerio Público con ella y otros 10 imputados. Su arresto se produjo en agosto de 2020, tras ser vinculada a los hechos ilícitos de su esposo.