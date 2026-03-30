Tras seis años en ligas menores, el dominicano Deyvinson de los Santos celebró a lo grande su ascenso a las Grandes Ligas.

El quisqueyano siempre tendrá presente la fecha de su debut, luego de conectar un doble en su primer turno al bate en Las Mayores con los Marlins.

“3/29/2026, un día que nunca olvidaré”, expresó en sus redes sociales De los Santos tras el encuentro en que los Miami Marlins vencieron 4-3 a los Colorado Rockies, el domingo.

Al hacer contacto, el debutante pensó que sería un elevado al jardín central. Sin embargo, el patrullero no pudo atrapar la pelota tras correr hacia atrás y saltar en su intento, permitiendo que la conexión se convirtiera en su primer imparable en las Mayores.

De los Santos se convirtió además en el dominicano número 962 en alcanzar las Grandes Ligas.

En la parte baja del tercer episodio, al llegar a la segunda base, aplaudió con entusiasmo y luego abrió los brazos hacia el cielo en señal de gratitud.

“Gracias a ti mi Señor, logré mi sueño de pequeñito. Gracias mi Dios, vamos por más”, agregó en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación de un video del batazo.

En la pasada temporada de la liga dominicana, con los Gigantes del Cibao, conectó cinco cuadrangulares y remolcó 28 carreras en 44 partidos, con línea ofensiva de .309/.365/.475.