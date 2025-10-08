DGCP suspende licitación de relleno sanitario por presuntas violaciones legales

Rafael Hidalgo

Alcalde de Azua

Deja mucho que desear la suspensión por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) de una licitación para un proyecto de relleno sanitario por supuestas violaciones graves de la ley. Habiendo desempeñado el cargo en otra ocasión se le supone en conocimiento de todos los pormenores de los procesos.

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

La caída de un tercer primer ministro en menos de un año, esta vez en el marco de reclamos de más justicia fiscal, aumenta las presiones de sectores de derecha e izquierda para que se adelanten las elecciones. Aunque ha podido sortear el vendaval la fragilidad de los gobiernos podría terminar en una crisis política que provoque su propia caída.

Papa León XIV

Jefe del Vaticano

Su bendición a las manifestaciones sobre la “carnicería en Gaza” representa un valioso respaldo moral contra las atrocidades de Israel. Definió la creciente ola de protestas, aún en medio de negociaciones de paz en la zona, como una señal de que la humanidad no está condenada a la indiferencia.