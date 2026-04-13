La negativa de Pam Bondi que sacude el caso Jeffrey Epstein

Pam Bondi

Exfiscal Estados Unidos

Su negativa a comparecer ante la Cámara de Representantes para declarar sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein es un desafío al sistema institucional, que a su vez ratifica lo espinoso que es el escándalo. Siempre se le ha atribuido interés en boicotearlo o presunta intención de manipular el proceso para proteger a Donald Trump.

Román Jáquez

Presidente de la JCE

Tiempo y recursos no le han faltado a la JCE para que el proceso de expedición de la nueva cédula de identidad y electoral se desarrolle sin percances técnicos. Es mucha la expectativa que se ha creado con la seguridad y transparencia de un documento que está llamado a mejorar la imagen de República Dominicana. El reto no es simple.

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Papa León XIV

Jefe del Vaticano

Convertido en soldado de la paz no vacila en enfrentar los ímpetus bélicos del gobierno estadounidense. Ha vuelto a afirmar que “Dios no bendice las guerras” y a reclamar que se recurra al diálogo y no a las armas para solucionar conflictos como los de la franja de Gaza, el Líbano e Irán. Es lo que aconseja la prudencia.