Santo Domingo. Este 6 de enero culmina la celebración de Navidad con el Día de Los Reyes Magos, por lo cual en la víspera muchas tiendas son abarrotadas de hombres, mujeres y niños comprando juguetes para hijos, nietos, sobrinos, ahijados, allegados y algún que otro vecino.

En un recorrido por tiendas y plazas comerciales fue notoria la afluencia de miles de personas que sobre todo se dedicaban a comprar juguetes para regalar en el Día de Reyes.

Como en otros años muchas aceras y esquinas del Gran Santo Domingo se convirtieron en tiendas improvisadas para la venta de juguetes.

Aunque casi la totalidad de los juegos vendidos en las calles son nuevos, hay cabida para los juguetes usados traídos desde Estados Unidos, vía Haití o traídos directamente al país por negociantes que compran o recolectan este tipo de mercancía en Norteamérica.

“Lo bueno de todo es que hay gente para todos los negocios. Yo tengo más de doce años vendiendo aquí, y aunque hay años regulares y malos, también hay buenos”, expresó Elsa Ciprián, quien tiene un puesto de venta en la avenida San Vicente de Paul, frente al Mundo del Juguete de Santo Domingo Este.

Tradición

Comprar juguetes para regalar ha sido por años una tradición que como en otras partes del mundo viene celebrándose en la República Dominicana desde hace tiempo, aunque sí puede notarse un cambio significativo en cuanto a la manera de hacerse.

En otros tiempos dejar los juguetes era una actividad secreta, ya que los padres ocultaban que eran los inversionistas de los regalos dejados, los cuales se atribuían exclusivamente a los Reyes Magos de que se habla en la Biblia.

A los niños se les explicaba que debían portarse bien para que “Los Reyes le dejen”.

Además la noche del 5 de enero debían escribir una carta y después de decir lo bien que se habían portado durante todo el año anterior, pedir el juguete deseado.

Otras de las indicaciones según las tradiciones en el país, debía tomarse un puñado de hierbas para los camellos, y un vaso de agua, y hasta un cigarrillo para los Magos. Debían dejarse debajo de la cama.

“No crea que es sencillo dejar reyes. Tengo tres hijos, dos sobrinos y un ahijado, regalarles a los seis no es nada fácil, cuando aparte de todos los gastos que se hicieron en Nochebuena y Año Nuevo donde hubo que comprar ropas y comida”, dijo Christian Solano, taxista.

“Ahora bien, la verdad no sé cómo se hacen algunos con un sueldo mínimo o esos militares que ganan cheles, ya que hay días que a mí me quedan 1,500 pesos limpios y casi no puedo hacer nada. Tengo una hija de ocho años que me pidió una tableta y se la compraré porque busqué el dinero prestado”, agregó Solano.

En la era de las redes sociales (Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, etc.) muchas cosas han cambiado y muchas tradiciones han sido diluidas por el avance indetenible de la tecnología. Ya padres e hijos asisten juntos a comprar los juguetes.

Precios

Como en todos los productos que se comercializan el valor de un juguete dependerá de algunos factores como: calidad, marca, y tipo, entre otros. Para citar un ejemplo tomamos como modelo las tiendas del Mundo del Juguete. Aquí se pueden comprar artículos de todo tipo y a todo precio.

Desde juguetes educativos hasta los superhéroes más icónicos, pasando por los videos juegos, todos tipos de vehículos y drones, a radio control, vehículos eléctricos para niños, artículos deportivos, etc. hasta pistolitas de agua, yoyos, juegos de jacks, parchís, y el muy popular cubo de Rubik, entre otros miles.

Origen

Aunque la Biblia no explica con detalles todo lo referente a los Reyes Magos, a través del tiempo se ha especulado y dado como un hecho que fueron tres, uno negro y los otros dos blancos.

Sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco se dice nada de que fueron reyes y lo de mago tiene la explicación en el significado de la palabra que es “sabios” (en el vocablo persa).

Toda esta tradición tiene su origen en el pasaje bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12, en donde se narra la visita de unos astrónomos al Niño Jesús, después de su nacimiento, a quien le obsequiaron oro, incienso y mirra, regalos muy valiosos en ese entonces, nunca se habla de juguetes.

Según la Iglesia católica cada uno de los tres Reyes Magos llevaba un cofre que contenía un regalo distinto y que más que material tenía un significado simbólico y espiritual.

Baltasar entregó oro, símbolo de riqueza y poder. Gaspar llevó incienso, un producto vinculado con símbolos de divinidades, utilizado en ceremonias religiosas, y Melchor, dio mirra, una sustancia perfumada de color rojo y en forma de lágrimas que fue considerada hace miles de años como un bálsamo precioso, estos regalos reconocían al Niño Jesús como Hijo de Dios.

Historia

Aunque no está muy clara la historia de los juguetes se estima que su origen remonta a miles de años atrás. Los primeros registros de existencia de figuras construidas para el entretenimiento de niños que se han encontrado, fue en la Mesopotamia, y datan de más de 5,000 años atrás.

Algunas páginas de Internet afirman que ya en el antiguo Egipto, los niños tenían armas y muñecas. Explican que las niñas aristócratas jugaban a maquillar a sus muñecas y los niños más pobres se divertían con unas pelotas fabricadas de juncos.

En el Imperio Romano los infantes eran asiduos jugadores de tabas y se divertían con pelotas, yoyós y peonzas (trompos), muñecas de marfil, sonajeros y carritos de caballos con ruedas. Como propio de la época se asume que todos los juegos eran construidos de madera, hueso, barro y marfil.

Evolución

Ya en tiempos modernos la revolución industrial dio un giro en la fabricación de estos artículos de diversión y la evolución de la tecnología permitiendo replicar objetos en muchas cantidades cada vez más parecidas a los reales, ya usando materiales como el acero, hierro, hojalata, y el plástico.

El desarrollo de la tecnología electrónica a mediado del siglo XX contribuyó a la invención de réplicas de juguetes cada vez más sofisticados como carros con batería y a control remoto o muñecas que hablaban o cantaban.

Durante la década de los 60, en Estados Unidos, en Europa, y otras partes del mundo los grandes fabricantes comenzaron a poner atención en los niños como consumidores, por el acceso que tenían al dinero mediante sus padres. Ahora estos niños y adolescentes representan uno de los targets más importante en la industria del consumo.

Qué regalar

Para elegir un buen juego para los niños deben tenerse en cuenta algunas características importantes y sobre todo la edad. Lo primero es que el niño o la niña debe ser el protagonista del juego y no ser un simple espectador.

Además el juguete que se compre debe ayudar a su autonomía, diversión, y en el desarrollo de su imaginación y en sus destrezas físicas.

Muñecas, bicicletas, patines, patinetas, pelotas, juegos de puzles (rompecabezas), pelotas, juegos de cocinas, tabletas, juegos de bloques, artefactos a radio control, pizarras para escribir o dibujar, libros de lectura, entre otros.

Juguetes populares

Hablar en la actualidad de los juguetes más vendidos posiblemente no sea hablar de los juguetes más populares ya que hay una serie de factores que podrían influir considerablemente en cualquier estadística.

La gran cantidad por ejemplo de personajes o superhéroes extraídos de los cómics, del cine, la televisión o los videos juegos llenan las estanterías o góndolas de las tiendas de todo el mundo, e independientemente de su popularidad representa ventas importantes para sus empresas.

Ahora bien hay dos casos particulares que vale la pena mencionar. La muñeca Barbie nace en 1959 en el vientre de Mattel, la empresa que la fabrica y que dijo alguna vez que cada tres segundos se vende una de sus muñecas, lo que convierte en uno de los juguetes más populares del mundo.

Y el cubo de Rubik, uno de los juguetes más usados en todo el mundo y tiene la particularidad de que es apto para todas las edades. De él se han vendido más de 350 millones desde que fue inventado hace 40 años en Budapest por el profesor de arquitectura Erno Rubik.

El dato:

Populares

En la década de los años 80, en República Dominicana el comercio de juguetes estaba dominado por las muñecas, vehículos con y sin baterías, armas bélicas, juegos de vaqueros, juegos de jacks, yoyos, ping- pong, hula hula (aro de baile), juguetes de cuerdas, pistolas de agua, y las bicicletas que eran un estatus de bienestar, entre otros.