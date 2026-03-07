El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora en todo el mundo, y en República Dominicana la fecha adquiere un significado especial.

Este día no solo celebra los logros de las mujeres, sino que también sirve como un recordatorio de las persistentes desigualdades que siguen existiendo en ámbitos como el trabajo y la política. A pesar de los avances, la brecha de género en oportunidades sigue siendo amplia.

Históricamente, la participación política de la mujer en la República Dominicana ha tenido obstáculos significativos.

Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1942 (pioneras en el Caribe). Sin embargo, hasta hoy, su representación en el poder político sigue siendo insuficiente. Según datos del Ministerio de la Mujer, en 2024 un 33% de los escaños en el Congreso estaban ocupados por mujeres. Aunque hay un aumento respecto al 2020 todavía se necesita avanzar más.

El acceso al mercado laboral presenta un panorama igualmente desalentador. Aunque las mujeres dominicanas representan cerca del 50% de la fuerza laboral, continúan enfrentando disparidades salariales y limitaciones en las oportunidades de ascenso.

Según el Banco Central, las mujeres ganan, en promedio, un 22% menos que sus contrapartes masculinas en roles similares. Esta inequidad laboral afecta el bienestar económico de las mujeres, y limita el desarrollo del país en su totalidad.

Las Naciones Unidas, a través del UNFPA, enfatizan la importancia de empoderar a las mujeres como un componente esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el UNFPA resalta que «cuando las mujeres prosperan, todos prosperan». Esto implica que, al fomentar la igualdad de género, se impulsa el progreso social y económico de las naciones.

A medida que avanzamos hacia un futuro más equitativo, se espera que las mujeres dominicanas jueguen un papel activo en todos los sectores. Las jóvenes, en particular, deben ser alentadas a perseguir carreras en campos tradicionalmente dominados por hombres y a asumir roles de liderazgo en sus comunidades.

Es esencial que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para crear un entorno que elimine las barreras y fomente la igualdad.

En conclusión, el Día Internacional de la Mujer es un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan nuestras mujeres. Es imperativo que asumamos el compromiso de trabajar hacia un futuro donde todos, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades para crecer y prosperar.