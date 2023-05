Dice diputados indagarán denuncias en Cámara de Cuentas

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó ayer que en la sesión de este martes el pleno del organismo crearía una comisión para investigar las denuncias de anomalías en la Cámara de Cuentas que se debaten desde hace tiempo.

Añadió que ya el pueblo ya se está cansando de los dimes y diretes de la Cámara de Cuentas.

Informó que en la sesión de mañana conocerán cuatro propuestas de resolución, que solicitan al pleno del órgano legislativo que ordene una investigación al conflicto interno que existe entre los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y que han salido a relucir públicamente.

“Primero las resoluciones que se sometieron tienen en común, se pide que el pleno de la Cámara designe una comisión para que haya una profunda investigación de lo que está ocurriendo, y posteriormente haga las recomendaciones a ese mismo pleno de qué medidas tomar, y entonces eso en sentido general lo que manifiestan, poco más, poco menos, pero ahí convergen todas las resoluciones”, dijo.

Igualmente declaró que hay consenso entre los distintos bloques de la Cámara de Diputados de que hay que modificar la Ley 10-04 que creó el organismo. Los puntos a cambiar serían en el sentido de que el Senado tiene la facultad de hacer una revisión del organismo a los dos años de iniciado su trabajo, y ese es uno de los puntos que genera fricciones a lo interno del organismo.

Te puede interesar leer: Presidente CC se opuso a auditoría Gobierno

Informó que el pleno de la Cámara Baja determinará mañana qué hacer con los pedimentos.

Dijo que todos los miembros del órgano fiscalizador son buenos, pero les ha faltado ponerse de acuerdo, y ceder en algunos puntos. “Muchas veces hay que aprender a ceder y creo que ahí está el tema de los distinguidos miembros de la Cámara de Cuentas, y además hay una ley que en ese precepto nunca se ha aplicado, pero que siempre es el que trae los problemas en al Cámara de Cuentas”.

En el equipo de Cámara de Cuentas, es un indicativo que tal vez a trabajar con personas que no tienen el mismo criterio de ellos.

“A mi me gustaría que mañana mismo el pleno fije posición sobre el nombramiento de esa comisión, ojalá y que lo podamos hacer, yo no puedo adelantar, se lo he dicho a otros comunicadores, lo que va a hacer el pleno porque somos 190 que tenemos el derecho a participar”, sostuvo.

Añadió que “prácticamente hay consenso, eso si te puedo señalar de que alguna medida tenemos que tomar”. Pacheco fue entrevistado por los periodistas Cristian Jiménez y Pablo McKinney en la emisora 89.3 FM.

La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Vanessa Elizabeth Acosta Peralta fue designada como magistrada de instrucción especial para autorizar los procesos, que por ley, la Procuraduría General de la República debe solicitar su aprobación para investigar al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, acusado de acoso sexual.

El pasado viernes Pacheco y el vocero de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, y el diputado del PRM, Ramón Bueno propusieron una investigación de los aspectos que tienen divididos a los miembros del órgano fiscalizador del Estado.