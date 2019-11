El servicio de emergencias es el más demandado por la población en el Hospital Ciudad Juan Bosch con 20,942 pacientes atendidos en los primeros 10 meses del año, según las estadísticas de ese centro sanitario.

Trastornos en el sistema respiratorio, enfermedades febriles como el dengue, crisis hipertensivas y problemas diarreicos son, en ese orden, las principales causas de emergencia en ese hospital.

El director de ese centro, Nicasio Aybar Veras, expresó que en ese servicio se utiliza el método de “triage”, una clasificación que siguen la mayoría de los hospitales según la cual se prioriza la atención de aquellos pacientes con las dolencias más graves.

“Una persona con dolor en el pecho no puede esperar, corremos el riesgo de un infarto. No es alguien que viene con un dolor de cabeza, con una conjuntivitis que no requiere una atención inmediata”, precisó el director.

El Hospital cuenta, además, con 7 áreas de especialidades: Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Cirugía General y Ortopedia.

La visita al pediatra, con 3,227 consultas, seguida por la atención ginecológica, con 3,141 casos, encabezan los servicios especializados más demandados de enero a octubre de este año.

Laura Martínez, de 19 años y vecina de Ciudad Juan Bosch, dio a luz en ese hospital hace varias semanas.

“Desde la semana 10 de embarazo seguí los controles con el ginecólogo en el hospital hasta que di a luz”, expresó la joven, satisfecha con la atención recibida.

Laura es una de las 18 mujeres que ha dado a luz en ese centro que cuenta con sala de partos y seis cunas en el área de recién nacidos.

Además de vecinos de ese complejo habitacional, el centro asistencial recibe pacientes de comunidades próximas como Cancela, La Ureña, Agua Loca, Los Frailes I y II, ubicadas en la autopista Las Américas.

“Recibimos pacientes que vienen incluso de zonas alejadas como Barahona y Monte Cristi, son personas que conocen la atención que brindamos a través de familiares y amigos, y piden ser atendidos en nuestro hospital”, dijo el director.

De su lado, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expresó que el Hospital forma parte de ese modelo de desarrollo urbano integral que es Ciudad Juan Bosch, diseñado para garantizar el bienestar de sus habitantes.

“Los residentes cuentan con un centro de alta calidad, cercano, con un personal altamente cualificado para garantizar el derecho a la salud a nuestra primera infancia, a la mujer, a los adultos mayores”, expresó el ministro, a cargo de la coordinación del proyecto habitacional.

En el mencionado centro, que entró en funcionamiento el 4 julio de 2018, trabajan 169 empleados de los que 44 son médicos y 45 enfermeras. Cuenta con 70 camas distribuidas en diferentes servicios de consulta y hospitalización para atender a los pacientes con problemas de baja y mediana complejidad. Además, el nosocomio cuenta con un laboratorio clínico y equipos de rayos X, sonografía y electrocardiografía, entre otros.