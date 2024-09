Dice primero se deben evitar apagones en RD antes de vender energía a PR

Santo Domingo.- El director del instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) advirtió que puede ser atractiva la idea de venderle energía eléctrica a Puerto Rico, como recientemente anuncio el presidente Luis Abinader, pero primero hay que resolver los problemas que tiene el sector, de aquí al año 2027, para que la gente se sienta bien.

José Luis Moreno San Juan sostuvo que un proyecto de interconexión con Puerto Rico para suministrar energía desde la República Dominicana, la meta debe ser que en el país no haya apagones, ya que se trata de un tema hasta psicológico para que la población lo pueda aceptar.

Sin embargo, Moreno San Juan aclaró que no se trata de un planteamiento descabellado del primer mandatario, como han dicho algunas personas, a la vez que aclaró que el costo de generación del parque de generación dominicano es más barato que el que existe en la actualidad en la llamada Isla del Encanto.

Entrevistado en el programa D´AGENDA, el experto en asuntos energéticos sostuvo que la tecnología ha ido evolucionando y el mundo del futuro va a estar totalmente interconectado, y recordó que se planteó una conexión desde el Estado de Carolina, en los Estados Unidos, a Puerto Rico cuya distancia supera las 1,500 millas.

Explicó que en el caso de Puerto Rico las informaciones son un poco difusas porque han tratado de modificar su matriz de generación, pero la mayoría de sus plantas son a vapor, que son muy antiguas, aunque tienen buen mantenimiento, y con un costo de generación que no es bajo, y por eso se ha hablado de que podría ser atractivo venderle energía desde aquí.

“Pero primero tenemos que resolver los problemas que tenemos de a aquí al año 2027, para que la gente se sienta bien, con un proyecto de interconexión de energía con Puerto Rico, suministrando el fluido eléctrico desde la República Dominicana, y la meta debe ser que no tengamos, prácticamente, apagones en el país, porque es un problema hasta psicológico para que las personas acepten eso”, Insistió Moreno San Juan.

El experto reiteró que lo expuesto por el presidente Abinader en Estados Unidos no es una idea descabellada, porque el problema que confrontamos los dominicanos en la actualidad con el sector eléctrico no es un asunto de generación, y en sus explicaciones él planteó que sería para implementarlo en algo más de dos años.

“Ahora, si tenemos muchos problemas técnicos, por ejemplo, aquellos que se llaman reactivos y que eso en algún momento pesa como 400 megavatios en la red, es decir, que no tenemos el factor de potencia adecuado, y eso se debe trabajar en el corto plazo para descargar las subestaciones que están más cargadas, que tomarían un tiempo para poder hacer ampliaciones” , indicó el director del Instituto de Energía de la UASD.

Dijo que por eso hay que usar tecnología para muchos aspectos de lo que es el problema actual del sistema, y si se actúa en todos esos frentes a la vez, no pone en dudas que pudiera haber excedente para el 2027.

José Luis Moreno San Juan dijo que la interconexión eléctrica es más interesante con el Estado de la Florida, que con Puerto Rico, porque da una confiabilidad al sistema al poder traer energía desde allá a un precio muy competitivo, ante cualquier problema de generación que se presente en el país.

“En el corto plazo hay un beneficio en sentido general para la República Dominicana si nos interconectamos con el Estado de la Florida, aunque eso no implica que no sea beneficioso la interconexión con Puerto Rico, porque eso motivará una inversión en el área de generación en el país, para tener excedente, y eso te cubre lo que son las necesidades locales, o sea, que si las empresas de generación nuestras asumen la idea de venderle energía a Puerto Rico, tendremos más generación, y no vamos a enviar el fluido eléctrico hacia allá, sin suplir la demanda local”, señaló.