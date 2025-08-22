En las últimas dos semanas los apagones han dejado pérdidas al sector comercio por alrededor de mil 800 millones de pesos, problema que atenta contra la estabilidad económica y social del país, afirmó hoy la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).

“Somos un país a oscuras. Estos apagones están llevando a la intranquilidad social, lo cual perjudica el clima de negocios que hemos tenido durante los últimos años, y que ha sido favorable, pero estas tandas de apagones están llevando a la desestabilización social”, afirmó el presidente de la FDC, Iván García, que representa a más de 61,000 comerciantes.

La entidad manifestó su preocupación por las largas tandas de apagones que se han intensificado en las últimas dos semanas en el país, provocando grandes pérdidas en el comercio y protestas.

“Estamos preocupados porque durante el fin de semana, de jueves a domingo, ocurrieron quemas de neumáticos en casi todos los municipios del país, como una muestra de insatisfacción de la población por el tema de los apagones”, dijo el dirigente empresarial.

Señaló que en polos turísticos de la parte norte del país, como Cabarete, que el fin de semana estaba repleto de turistas, le dieron apagones de 6 y 7 horas por la noche, lo que deja una mala imagen al extranjero.

García detalló que el comercio organizado ha tenido grandes pérdidas, al tener que utilizar las plantas eléctricas de emergencia durante las últimas dos semanas “lo que implica una pérdida económica a nivel nacional” que calculan “en alrededor de mil ochocientos millones de pesos”.

Añadió que los pequeños negocios al no contar con plantas eléctricas tienen pérdidas con los productos que necesitan refrigerio como los embutidos, las carnes, lácteos y otros productos.

Confía en la promesa del presidente Abinader de que en septiembre entrarán 600 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, porque aquí desde que una de las plantas de Punta Catalina presenta un fallo se desestabiliza el servicio eléctrico.

El presidente de FDC consideró que el sistema eléctrico debe contar con una reserva de emergencia para reponer la energía que sale repentinamente del sistema por averías en las generadoras de electricidad.

“En la provincia Peravia el comercio ha estado, prácticamente de rodillas por las tandas de apagones que le han dado en el último año, de seis y ocho horas diarias”, agregó.

Dijo que el comercio en Peravia está muy disgustado por esa situación, a pesar de contar con la principal generadora de electricidad en su provincia.

El presidente Abinader también manifestó su preocupación y explicó que factores han incidido negativamente en el servicio de energía eléctrica.

En Brisa del Este

Los apagones continúan indetenibles, en el sector Brisa del Este sus moradores se quejan de que reciben cuatro y cinco horas diarias de apagones, pese a que pagan religiosamente su factura eléctrica. En casi todos los barrios del Gran Santo Domingo se registra esa inestabilidad en el servicio eléctrico.