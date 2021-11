Dicen quieren crear categorías en Código

Unas 43 instituciones cristianas advirtieron hoy que legisladores están siendo presionados para aprobar en el nuevo Código Penal la introducción de categorías de discriminación, tales como identidad de género y orientación o preferencia sexual.

Recordaron que el artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad, indica las categorías generales que abarcan a todo el universo de los dominicanos, las cuales son razonables y genéricas: como color, edad, religión, discapacidad, entre otros.

“Este artículo contempla además toda otra categoría no descrita taxativamente, para asegurar la protección a todos los dominicanos; establece que no podrá discriminarse por “cualquier condición social o personal”, abarcando así una lista no limitativa de categorías que pudiesen ser objeto de discriminación contra cualquier persona”, exponen esas instituciones en un documento conjunto.

La comisión bicameral que estudia el proyecto de Código Penal adelantó que la pieza se encuentra casi lista para rendir un informe favorable.

Entre las instituciones firmantes se encuentran: La Batalla de la Fe, Confraternidad Dominicana Evangélica, Consejo Nacional de Confraternidades, Grupo de Acción Cristiana, Juventud con una Misión, Fundación Matrimonio Feliz, Alianza Vitae, Movimiento Cursillos, entre otros.

Leyes adjetivas

Plantearon que las preferencias no deben figurar en las leyes adjetivas, ya que las mismas están amparadas en el derecho fundamental a la intimidad y al honor, establecido en el artículo 44 de la Carta Sustantiva, tras señalar que el artículo 43 también garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

“Es importante que esto se tome en cuenta, ya que de aprobarse la cláusula de penalizar una discriminación que no existe, estaríamos cayendo en sesgos ideológicos que deben mantenerse al margen de la justicia penal”, subrayaron.

Explicaron que República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, que permite a las personas que se identifican como LGTBIQ y que se desarrollen libremente, sin importar las decisiones íntimas que tomen.



Reconocen

Las iglesias cristianas resaltaron la importante labor realizada por la comisión bicameral en lograr el consenso que resultó en una propuesta de Código Penal, la cual consideran responde al postergado anhelo nacional de justicia punitiva en la lucha contra el crimen. “En este código se han tipificado más de 70 delitos nuevos que están ausentes del anacrónico código actual”, agregaron.