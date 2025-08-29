San Cristóbal.– La Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, informó que trabaja en la localización de los integrantes de una peligrosa estructura criminal que opera en este municipio y que estaría vinculada al aumento de hechos violentos en la zona.

De acuerdo con informes de inteligencia, la red es encabezada por Luis Carlos Paredes Pujols, alias “Yeyito”, quien junto a un grupo de individuos participa en actividades ilícitas que van desde robos a mano armada hasta homicidios por encargo.

Entre los miembros identificados figuran Antonio Pichardo Moreta, Amauris Guzmán Fortuna, Argeni Emilio de la Cruz, Juan Carlos Méndez Miranda, Yeudi Josué Campusano, Adrián Araujo Lorenzo, Ramón Antonio Rodríguez, Manuel Jesús Espinal Ramírez y Yunior Alfonso Soto Guzmán, además del señalado cabecilla.

Las investigaciones de la DICRIM apuntan a que estos individuos actúan de manera coordinada en delitos relacionados con tráfico de armas y drogas, homicidios selectivos, extorsiones y otros hechos violentos, lo que ha generado un clima de inseguridad en la comunidad.

Según reportes de campo, los miembros de la red se desplazan fuertemente armados con armas de alto calibre, utilizando tácticas de intimidación para mantener control territorial y dificultar la acción de las autoridades, aumentando con ello el riesgo tanto para la población civil como para los cuerpos de seguridad.

La DICRIM indicó que la identificación y desarticulación de esta organización constituye una prioridad, por lo que se mantienen en marcha operativos estratégicos y labores de inteligencia destinadas a ubicar y apresar a sus integrantes con el objetivo de restablecer la tranquilidad en San Cristóbal.

Finalmente, la institución hizo un llamado a los señalados y a sus familiares para que busquen las vías correspondientes a fin de entregarse voluntariamente y responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.