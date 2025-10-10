Dictan tres meses de prisión preventiva a dos acusados de asesinar joven en SFM

SAN PEDRO DE MACORÍS.– El Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hombres imputados del asesinato de un joven ocurrido el pasado mes de agosto en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

Los procesados Ricky Alberto Hernández (El Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza) son imputados por el Ministerio Público de provocar la muerte a tiros del joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini).

Durante la audiencia, se declararon válidos los arrestos de ambos imputados, efectuados conforme a la normativa procesal vigente, por su vinculación al hecho ocurrido en horas de la mañana del pasado 26 de agosto.

Como solicitó el Ministerio Público, la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, declaró el proceso de tramitación compleja, en virtud de lo dispuesto en los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, al tratarse de un hecho vinculado a la delincuencia organizada.

Puedes leer: Comandante del Ejército supervisa operaciones en la frontera con Haití

La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no fue especificado por razones de seguridad. Además, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo.

El Ministerio Público indicó que los encartados están siendo procesados por supuesta violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.