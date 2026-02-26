Dictan tres meses de prisión preventiva contra médico acusado de violación sexual en Las Guáranas

San Francisco de Macorís.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra un médico acusado de presunta violación sexual en el municipio de Las Guáranas.

Medida de coerción

La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público presentara ante el tribunal los elementos iniciales de la investigación, al considerar que existen indicios suficientes que vinculan al imputado con el hecho denunciado. El proceso fue declarado complejo en esta etapa.

Investigación en curso

De acuerdo con la acusación, la presunta agresión habría ocurrido en un centro de salud al que la víctima acudió para recibir servicios médicos. Tras la denuncia, las autoridades procedieron con el arresto del galeno y la apertura formal del proceso judicial.

El tribunal ordenó que el imputado cumpla la medida cautelar en un centro de corrección y rehabilitación de la región, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones y recopila nuevas pruebas.

Reacciones en la comunidad

El caso ha generado reacciones en la comunidad de Las Guáranas, donde diversos sectores han solicitado que el proceso se desarrolle con transparencia y respeto al debido proceso.

Las autoridades reiteraron que continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.