Nueva York.– Sean Combs, conocido como “Diddy”, pidió perdón a sus víctimas en una carta enviada al juez federal Arun Subramanian horas antes de ser sentenciado este viernes.

Carta de arrepentimiento

En la misiva de cuatro páginas, el rapero reconoció su conducta y asumió plena responsabilidad:

“Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”, escribió.

Reconoce su caída

Combs, preso desde septiembre de 2024 tras múltiples intentos fallidos de salir bajo fianza, aseguró que los últimos dos años han sido los más difíciles de su vida.

“Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula”, expresó. También admitió que perdió el rumbo por los excesos y las drogas.

Juicio y cargos

El artista fue hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque resultó absuelto de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que podían acarrearle cadena perpetua. La Fiscalía pide once años de prisión.

Disculpas a Cassie y a otras víctimas

En su carta, Diddy se disculpó en particular con Cassie Ventura y con “Jane”, mujeres que fueron parte del caso y mantuvieron una relación sentimental con él.

“Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Mi violencia doméstica siempre será una carga que tendré que llevar por siempre”, reconoció.

Testimonios ante el juez

Cassie advirtió en su propia carta que teme represalias de Combs o de sus socios cuando salga de prisión. En contraste, familiares, hijos, exempleados y compañeros de celda del rapero han escrito al juez solicitando clemencia y resaltando su faceta “cariñosa”.