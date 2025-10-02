Nueva York.– Expareja del rapero Sean Combs,Virginia Huynh, conocido como Diddy, afirmó que fue “presionada” por la fiscalía para asumirse como víctima en el proceso judicial contra el artista.

La carta al juez

En una misiva dirigida al juez federal Arun Subramanian, Huynh —también conocida como Gina— explicó que entregó a las autoridades fotografías, videos y mensajes de texto como pruebas, pero durante las reuniones con los fiscales se sintió obligada a reconocerse como víctima.

“Les dije que no lo era, pero insistieron en que sí”, escribió la mujer de 33 años, quien mantuvo una relación intermitente con Combs entre 2014 y 2019.

Víctima en la acusación

La fiscalía la había identificado como la “Víctima 3” dentro del caso, al considerar que sufrió prostitución forzada y tráfico sexual, acusaciones con las que Gina dijo no estar de acuerdo. Pese a estar dispuesta a testificar, finalmente no fue llamada a declarar.

Cargos contra Diddy

El rapero fue hallado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los más graves —tráfico sexual y crimen organizado— que podían haberle significado cadena perpetua. Conocerá su sentencia este viernes, con un máximo posible de 20 años de prisión.

Defensa de Combs

En su carta, Gina resaltó que Combs ha sido “cooperativo y respetuoso” con las autoridades y que en el último año no la ha contactado ni la ha hecho sentir incómoda. Además, subrayó que su intención no es minimizar los cargos ni criticar, sino compartir cómo vivió el proceso.

Peticiones de indulgencia

El pasado agosto, Huynh ya había pedido al juez otorgar libertad bajo fianza a su expareja, destacando que este reconoció sus errores y se comprometió a tomar “mejores decisiones”. Otros allegados, incluidos familiares, exempleados y compañeros de prisión, también han escrito al tribunal para resaltar la faceta “cariñosa” de Combs y solicitar indulgencia en su sentencia.