República Dominicana – Después de 15 años, el reconocido cantautor argentino Diego Torres vuelve a los escenarios dominicanos con su gira internacional “Mejor que ayer Tour”, presentándose en una función única el domingo 16 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche llena de energía, emociones y grandes éxitos que marcaron generaciones, incluyendo temas como Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor, Sé que ya no volverás y Un Poquito.

“República Dominicana siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo con ustedes”, afirmó Diego Torres al anunciar su regreso.

Con su carisma y trayectoria internacional, Torres promete un concierto inolvidable bajo la producción de BigStarSD, reafirmando por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos de Latinoamérica.

Un reencuentro que, según el mismo artista, será “mejor que ayer”.