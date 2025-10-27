En esta ocasión, el artista transforma su más reciente éxito “Que rompa la Cama” en una versión navideña cargada de ritmo, sabor y el espíritu festivo que caracteriza al pueblo dominicano.

Santo Domingo. La alegría del merengue vuelve a vestirse de luces y villancicos con el lanzamiento de “Que rompa la Navidad”, el nuevo tema de Kinito Méndez, “El Hombre Merengue”.

En esta ocasión, el artista transforma su más reciente éxito “Que rompa la Cama” en una versión navideña cargada de ritmo, sabor y el espíritu festivo que caracteriza al pueblo dominicano.

Como es tradición, Kinito suma este nuevo tema a su especial repertorio de merengues navideños, que incluye títulos como “El pronóstico” con Johnny Ventura (1993), “El vuelo 587” con Johnny Ventura (1995), “Con el mismo sabor navideño” (2002), “Aguinaldo navideño” con Frank Cruz (2005) y “Me gusta aquí” con Johnny Ventura (2009), entre otros.

Celebrando la Navidad con ritmo y energía

Con su estilo contagioso y su voz llena de energía, Kinito invita a celebrar la época más hermosa del año con intensidad y alegría.

En sus letras, exhorta a vivir la Navidad al máximo, recordando que el tiempo pasa y que hay que aprovechar cada momento junto a los seres queridos.

“Que rompa la Navidad” es un homenaje a las costumbres que hacen única la Navidad dominicana: el regreso de los familiares ausentes, las risas alrededor de la sabrosa cena de Nochebuena, los abrazos al sonar de las 12 campanadas y la gozadera que anuncia la llegada de un nuevo año.

Autoría y legado musical

El propio Kinito Méndez es el autor y arreglista del tema, fiel a su compromiso de mantener viva la esencia del merengue en cada producción.

Con esta propuesta, el artista reafirma su posición como uno de los grandes embajadores de la música tropical, llevando alegría y ritmo a cada rincón donde se celebra la Navidad.

“Que rompa la Navidad” ya está disponible en todas las plataformas digitales, lista para convertirse en el himno festivo que acompañará las fiestas de este 2025.