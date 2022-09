Dígalo con flores

Si le expresamos a una dama nuestra admiración a través del perfume de las flores, las relación que pudiera producirse será romántica, tierna y duradera.

Cuando escucho por la radio y/o leo en la prensa las noticias de los feminicidios, me embarga el dolor y la tristeza; pues, tengo hijas, hermana, sobrinas, nietas y amigas, que las veo representadas en las victimas de esos hechos. EL esfuerzo de las autoridades y la sociedad en su conjunto, para reducir la ocurrencia de ese flagelo, no ha llenado las expectativas.

Quizá algunas medidas simples y un tanto olvidadas puedan servirnos. Veamos: volvamos a ser galantes, educados y caballerosos con nuestras mujeres, Ellas lo merecen. La presente generación no utiliza el “piropo” para galantearlas, no les abre la puerta del carro para que Ellas entren o salgan, no las ayudan a subir o bajar las aceras, ni las colocan a su derecha cuando caminan con Ellas, no les acomodan la silla cuando retornan a la mesa y, otros muchos detalles que como los mencionados tienen efecto de empatía inmediato.

Si esos “pequeños/grandes” detalles prevalecen, la relación de pareja que se pretende lograr cuando las abordamos, habrá de ser amena y beneficiosa para ambos integrantes. Siempre que las circunstancias lo permiten, compartir música romántica, alegre y edificante (boleros, baladas, merengues, y otros géneros musicales similares), ayudaran a consolidar la unión.

Enviar flores en la fase de conquista, es esencial y, afianza la conducta y personalidad del varón, y anula el sentido de pertenencia que generan los regalos caros, por lo que debemos continuar enviando flores cada vez que la ocasión sea propicia, es decir: Día del Amor y la Amistad, la fecha de su natalicio, aniversario de la unión y cualquier otro momento que evidencie la suerte de estar juntos. Esa práctica garantiza la armonía y renueva el amor.

Las iniciativas aplicadas hasta el momento por las autoridades y la sociedad en su conjunto, para enfrentar la presente situación, deben continuar y fortalecerse. En adición, vamos a promover y practicar los “pequeños/grandes detalles”: dígalo con flores.