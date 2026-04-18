La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este sábado que, debido a un derrumbe ocurrido a unos 4 kilómetros antes de llegar a San José de Ocoa, el tránsito se vio temporalmente paralizado.

Gracias a la rápida intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se han realizado labores de limpieza que permiten la circulación parcial en la vía. En estos momentos, solo pueden transitar vehículos livianos que se dirigen hacia y salen de Ocoa.

Digesett

Digesett exhorta a los conductores de vehículos pesados a utilizar la ruta alterna por Piedra Blanca. De igual manera, los vehículos pesados que se trasladan desde Santo Domingo hacia San José de Ocoa deben acceder por esta misma vía.

Digesett recomienda a conductores viajar por vías alternativas hasta que se puede reparar la obra.

Asimismo, informamos que a partir de las 11:00 de la noche de este sábado 18, el tramo será totalmente cerrado hasta el mediodía del domingo 19, con el objetivo de que el MOPC pueda avanzar en los trabajos para restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

DIGESETT se mantiene en el lugar viabilizando el tránsito y brindando asistencia, reiterando el llamado a conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.