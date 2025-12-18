Santo Domingo.– Con miras a reducir los siniestros viales durante la temporada navideña, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció la realización de más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a nivel nacional, como parte del operativo “Conciencia por la Vida: Navidad Segura y Año Nuevo 2025-2026”.

El operativo, que se desarrollará del 18 al 30 de diciembre, abarcará autobuses, minibuses, vehículos de uso familiar y, por primera vez, unidades de transporte de carga, en respuesta al incremento de la circulación vehicular propio de las festividades.

Las labores estarán a cargo de más de 160 inspectores de la Inspectoría General del INTRANT, quienes serán desplegados en las 32 provincias del país para supervisar unas 158 empresas de transporte, incluyendo operadores del transporte público, privado y de carga que prestan servicios durante este período de alta movilidad.

Según informó la institución, estas acciones se inscriben dentro de la estrategia preventiva diseñada por la Dirección Ejecutiva del INTRANT, encabezada por el ingeniero Milton Morrison, con el propósito de garantizar que las unidades que transitan por las vías nacionales cumplan con las condiciones mínimas de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Como parte del mismo operativo, el INTRANT anunció la aplicación de 1,000 pruebas aleatorias de dopaje a conductores y choferes del transporte público, privado y de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, dentro del programa Tránsito+Limpio, orientado a fomentar una conducción responsable y libre de sustancias que pongan en riesgo la seguridad vial.

Durante las jornadas de inspección, los equipos del INTRANT contarán con el acompañamiento de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes actuarán conforme a la ley en los casos en que se detecten violaciones a los estándares de seguridad establecidos.

Sobre el operativo de inspección

El operativo forma parte de las acciones preventivas implementadas durante el período navideño, caracterizado por un incremento significativo en la movilidad vehicular a nivel nacional.

La planificación contempla una meta de inspecciones superior a la alcanzada en operativos navideños anteriores, fortaleciendo el alcance y la capacidad de supervisión institucional e integrando por primera vez, de manera ampliada, a los vehículos de carga, dada su alta circulación interurbana durante esta temporada.

El operativo incluye la inspección de elementos esenciales para la seguridad vehicular, entre ellos el adecuado funcionamiento del sistema de luces, la condición de los neumáticos, el estado de los retrovisores, cristales y bumpers, así como la disponibilidad de dispositivos de seguridad obligatorios, tales como triángulos de emergencia, extintor y botiquín. Asimismo, se verificará que la documentación tanto de los conductores como de las unidades de transporte se encuentre debidamente actualizada y conforme a la normativa vigente.

Como parte de los controles preventivos establecidos, se aplicarán pruebas de dopaje, alcoholimetría y evaluaciones médicas a los conductores, con el objetivo de garantizar que las unidades de transporte, incluidas las de carga sean operadas en condiciones adecuadas de salud y aptitud para la conducción.