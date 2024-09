Diosdado Cabello amenaza a RD con “agarrarla en la bajaita”

Venezuela.- El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de “robo” la incautación de un avión utilizado por el presidente Nicolás Maduro, que las autoridades estadounidenses ejecutaron el lunes en República Dominicana.

En ese sentido, el funcionario venezolano emitió unas palabras en su programa en la televisora estatal que han sido catalogadas como una amenaza para el país caribeño.

«Hi, hi, yo te agarró en la bajadita y a los gobiernos de República Dominicana, hi, hi, yo te agarro en la bajadita, lo que tenemos petróleo somos nosotros», manifestó Cabello.

Leer: Maduro nombra a Diosdado Cabello ministro de Interior y Justicia para que traiga “paz»

Cabello leyó titulares de distintas noticias y sobre la incautación del avión y, que funcionarios de EE.UU. aseguraron que fue «algo inaudito en materia penal», el ministro dijo sin presentar pruebas, que “no es el primero que roban”.

En febrero, el Gobierno de estados unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que le había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada por en violación de las leyes federales de control de exportaciones.

Tras conocerse la llegada de la aeronave a EE.UU., el canciller de Venezuela Yván Gil calificó de «robo descarado» el traslado del avión y dijo que la acción había violado «todas las normas que regulan la aeronáutica civil».