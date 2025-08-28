Cónsul de EUA, William Swaney, junto a la vocera de la embajada en RD, Michelle Angulo./Foto Arlenis Castillo

SANTO DOMINGO.- La portavoz de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Michelle Angulo, afirmó que una de las prioridades dentro de la política del presidente Donald Trump para América Latina y el Caribe es “darle la libertad que merece el pueblo venezolano”, en otras palabras “de ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro”, presidente de Venezuela.

Angulo, al ser cuestionada por periodistas locales sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en el país suramericano, señaló que el Departamento de Estado realiza “todas las diligencias” para cumplir con la meta de liberar a Venezuela.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha recalcado varias veces, incluso cuando visitó la República Dominicana en febrero de este año: una de las prioridades para esta región es que el gobierno de Maduro termine, para darle al pueblo venezolano la libertad que se merece”, dijo.

La funcionaria estadounidense se expresó en esos términos durante un encuentro realizado ayer con la prensa junto al nuevo cónsul general, William Swaney, donde abordaron las nuevas medidas que ya ejecuta esta nueva misión diplomática en el territorio dominicano.

Despliegue militar

En horas de la mañana de ayer miércoles se hicieron públicas las primeras imágenes del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la Marina de Estados Unidos, que se dirige hacia las costas de Venezuela como parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para combatir, supuestamente, los cárteles de droga latinoamericanos.

Este cuerpo armado había retrasado su partida debido al huracán Erin. La información indica que los buques partieron desde el puerto de Norfolk, Virginia, tras regresar unos días antes para evitar el ciclón que se desarrollaba en la región latinoamericana.

Los tres navíos de Estados Unidos que componen el grupo son el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale, que transportan alrededor de 4,500 efectivos, además de la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, integrada por 2,200 infantes de marina.

Respuesta de Maduro

Por otro lado, el presidente Maduro, en Venezuela, informó que, en respuesta al despliegue militar por parte de Estados Unidos, su gobierno patrullará las aguas territoriales con drones y buques de su armada, con el fin de proteger su nación.

Cruzada Trump

El presidente Donald Trump se ha lanzado en una cruzada contra los cárteles latinoamericanos, por lo que ordenó al ejército combatirlos fuertemente.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado en América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista al cártel de Los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.