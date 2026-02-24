Diputada Jaque presenta proyecto para garantizar medicamentos a pacientes con Parkinson y Alzheimer

Santo Domingo.– La diputada Francisca Jaque, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados con el propósito de asegurar el suministro oportuno de medicamentos esenciales para pacientes con Parkinson y Alzheimer.

Solicitud al Poder Ejecutivo

La iniciativa plantea que el presidente de la República instruya al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) para garantizar la disponibilidad continua de estos fármacos, principalmente para adultos mayores de escasos recursos.

Dificultades en el acceso

Jaque explicó que numerosos pacientes no reciben el tratamiento completo debido al alto costo de los medicamentos y a la limitada cobertura en los centros de distribución. Indicó que, en muchos casos, de los seis medicamentos requeridos solo se entregan tres, además de enfrentar procesos burocráticos para obtenerlos.

Llamado a la acción

La legisladora subrayó que asegurar el acceso total a estos tratamientos es urgente para preservar la calidad de vida de los pacientes y reducir la carga que enfrentan sus familias.