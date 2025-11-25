Diputada Lidia Pérez cuestiona sentencia del TC y critica “agenda global” en temas de género

Santo Domingo, RD. – La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lidia Pérez, generó controversia este martes al rechazar en la Cámara de Diputados la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró discriminatorias las sanciones internas por relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, la congresista afirmó que el fallo “no puede verse como algo simple”, recordando que las decisiones del TC son definitivas y obligatorias. Agregó que ese tipo de resoluciones “marcará la línea de los jueces” en futuros casos y sostuvo que “es el pueblo quien debe validar estos cambios”.

Pérez se identificó como representante de sectores conservadores y aseguró que quienes creen en “la familia y los valores tradicionales” deben frenar lo que denomina una “agenda globalista”. En su discurso, lanzó expresiones que generaron críticas inmediatas en redes sociales, al señalar que el país necesita “hombres comprometidos con la defensa de la nación”.

La diputada insistió en que la República Dominicana debe proteger su identidad y su soberanía, destacando que el país cuenta con producción propia para sostenerse sin presiones externas.

La postura de Pérez se suma a otros cuestionamientos frente a la decisión del TC, mientras organizaciones de derechos humanos y entidades estatales han respaldado el fallo por considerarlo coherente con la Constitución y los acuerdos internacionales.